Im September hatte EcoFlow einen Schwung neuer Produkte angekündigt. Während DELTA 3 und DELTA 3 Pro sofort verfügbar waren, sollten die RIVER 3 Serie sowie RAPID zu einem späteren Zeitpunkt in den Markt starten. Dieser Zeitpunkt ist nun gekommen und RIVER 3 sowie RAPID sind ab sofort erhältlich. Für die ersten 200 Käufer der jeweiligen Produkte hält EcoFlow zum Verkaufsstart ein Geschenk bereit.

RIVER 3 Serie ist da

Die EcoFlow RIVER 3 Serie mit einer Kapazität von 245 Wh bis 858 Wh umfasst die Modelle RIVER 3, RIVER 3 Plus, RIVER 3 Max und RIVER 3 Max Plus. Diese Modelle sind 33 % kleiner und kompakter als der Branchendurchschnitt und bieten eine maximale Leistung von 600 W, was sie zu den am höchsten bewerteten tragbaren Powerstationen in ihrem Kapazitätsbereich macht. Mit der EcoFlow X-GaNPower-Technologie ist die RIVER 3 Serie die erste tragbare Powerstation, die GaN-Halbleitermaterialien für eine höhere Effizienz und eine doppelte Laufzeit bei Geräten unter 100 W verwendet.

Am heutigen Tag startet die Powerstation RIVER 3. Die RIVER 3 Serie wird von EcoFlow unterhalb der DELTA-Serie positioniert. RIVER 3 gilt als ideales Einstiegsprodukt für den Outdoor- und Alltagsgebrauch. RIVER 3 bietet eine Kapazität von 245Wh und 300W Leistung. An der Steckdose kann RIVER 3 mit 300W in 1 Stunde von 0 Prozent auf 100 Prozent aufgeladen werden. Über ein abgeschlossenes 110W Solarpanel erfolgt die vollständige Aufladung in 3 Stunden. Über die Kfz-Buchse in eurem Fahrzeug könnt ihr RIVER 3 mit 100W ebenfalls in rund 3 Stunden vollständig aufladen.

RIVER 3 verfügt über einen Wechselstromausgang, eine KFZ-Buchse, 1x USB-C und 2x USB-A. RIVER 3 bietet eine USV Lösung mit schneller automatischer Umschaltung von <20 ms, stabiler Ausgangsleistung, smartem Ausfallalarm und USV-freundlichem Design, das eine einfache und zuverlässige Datensicherung gewährleistet.Die RIVER 3 Serie hat eine Lebensdauer von 3 000 Ladezyklen. Das sind bei täglichem Gebrauch ca. 10 Jahre, bevor die Kapazität auf 80 Prozent absinkt. Dank der Schutzart IP54 werden Wasserschäden auf ein Minimum reduziert.

Preislich liegt RIVER 3 bei 249 Euro. Die ersten 200 Käufer erhalten eine Campinglampe im Wert von 69 Euro gratis dazu. RIVER 3 Plus, RIVER 3 Max und RIVER 3 Max Plus sind in Kürze erhältlich.

RAPID

Erstmals bringt EcoFlow eine Powerbank auf den Markt. Die magnetische Powerbank EcoFlow RAPID gibt es in zwei Varianten: 5 000 mAh und 10 000 mAh. Mit Qi2-zertifiziertem kabellosen Laden, das doppelt so schnell ist wie Qi1, kann die RAPID Magnetische Powerbank ein iPhone 15 in 44 Minuten von 0 auf 50 Prozent aufladen. Für noch schnelleres Aufladen bietet das integrierte USB-C Schnellladekabel eine maximale Leistung von 65 W und lädt ein iPhone 15 Pro Max in 30 Minuten von 0 auf 50 Prozent auf. RAPID unterstützt zahlreiche Ladeprotokolle und ist daher mit den meisten tragbaren Geräten kompatibel, darunter MacBooks, iPads, Kindle und Fitnessarmbänder.

EcoFlow RAPID kostet 69,99 Euro. Die ersten 200 Käufer erhalten kostenlos eine EcoFlow Umhängetasche.