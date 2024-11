Google hat eine eigenständige Gemini KI-App für iOS veröffentlicht, die eine dringend benötigte Verbesserung gegenüber der begrenzten Integration bietet, die zuvor in der Standard-Google-App verfügbar war. Die neue Gemini-App bietet einen direkten Zugriff auf Googles KI-Tools, einschließlich Unterstützung für Gemini Live.

Google Gemini – jetzt in einer eigenen iOS-App

Bis jetzt war das Gemini KI-Erlebnis auf dem iPhone recht unterrepräsentiert und zudem noch eingeschränkt. So war die Funktion in einem Tab innerhalb der Haupt-Google-App versteckt und bot iOS-Nutzern eine abgespeckte Version im Vergleich zu Android. Aber die neue, eigenständige Gemini-App bringt Bewegung in die Sache.

Das bedeutet, dass Google jetzt auf iOS die gleiche Bandbreite an KI-Interaktion anbietet wie auf Android. Ganz gleich, ob ihr lieber per Text mit der KI chattet oder mit Sprachbefehlen experimentiert. Eine der wichtigsten Funktionen der neuen Gemini-App ist Gemini Live. Hierbei handelt es sich um eine Funktion, die freie, natürliche Gespräche mit Gemini ermöglicht – ähnlich wie es OpenAI mit dem erweiterten Sprachmodus von ChatGPT anbietet. Ihr könnt mit Gemini Live sogar direkt über den Sperrbildschirm oder der Dynamic Island interagieren, ohne die Haupt-App öffnen zu müssen.

Die Gemini-App kann ab sofort im App Store heruntergeladen werden. Die Nutzung der App ist kostenlos, ihr müsst euch jedoch mit einem Google-Konto anmelden, um auf den Dienst zugreifen zu können. Google bietet zudem Premium-Funktionen über ein „Gemini Advanced“-Abo an. Das Abo kostet 21,99 Euro pro Monat und bietet unter anderem Zugriff auf das neueste KI-Modell 1.5 Pro, 2 TB Speicherplatz bei Google One, ein größeres Kontextfenster, Gemini in Gmail sowie Docs und mehr.