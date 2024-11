Die nächste große Veröffentlichung von Apple wird kein neues Spitzenmodell, sondern vermutlich eine Auffrischung des iPhone SE werden. Dennoch wird das neue „Budget“-iPhone wahrscheinlich etwas Besonderes werden. Wenn sich die aktuellen Gerüchte bewahrheiten, könnte das iPhone SE 4 eine durchaus verlockende Option werden und für Apple einen wichtigen Meilenstein darstellen. Allzu lange werden wir uns wahrscheinlich nicht mehr gedulden müssen, bis das iPhone SE 4 kommt. So heißt es in der Lieferkette, dass die Produktion des neuen SE im Dezember anlaufen soll und der Marktstart im März erfolgen könnte.

Veröffentlichung im März erwartet

Was deutet also auf eine Veröffentlichung des iPhone SE 4 im März hin? Ein neuer Bericht der koreanischen Publikation Ajunews (via MacRumors) deutet darauf hin, dass LG Innotek im Dezember mit der Massenproduktion von Kamerakomponenten für das SE 4 beginnen wird.

LG Innotek beginnt in der Regel mit der Produktion von Kameramodulen etwa drei Monate vor der Markteinführung eines neuen iPhone, was den März zu einem guten Kandidaten für den Release des iPhone SE 4 macht.

Dieser Zeitplan kommt uns bekannt vor: Das letzte iPhone SE wurde ebenfalls im März vorgestellt, das Vorgängermodell kam im April auf den Markt. Alles deutet bisher darauf hin, dass der Frühling das Zeitfenster für das iPhone SE 4 ist, und das neue Produktionsupdate gibt uns nun noch ein wenig mehr Gewissheit.

Was können wir vom iPhone SE 4 erwarten?

Das iPhone SE 4 soll angeblich unter 500 US-Dollar kosten. Das mag zwar relativ preisgünstig sein, aber Apple spart anscheinend nicht an der falschen Stelle – zumindest wenn wir nach dem gehen, was das SE 4 laut der Gerüchteküche bieten wird: