Über die verkorkste Einführung der komplett neuen Sonos-App haben wir in den letzten Wochen regelmäßig berichtet. Seit Mai arbeitete das Unternehmen daran, Fehler zu beheben, „alte“ Funktionen wieder einzuführen und die Geschwindigkeit der App zu optimieren.

Sonos-App 80.12.02 ist da

Seit der Freigabe der neuen Sonos-App im Mai dieses Jahres hat das Unternehmen bereits 22 Updates ausgespielt, um die App wieder auf Kurs zu bringen. Im Laufe der Zeit wurden zahlreiche Optimierungen vorgenommen, das Ende der Fahnenstange ist allerdings noch nicht ganz erreicht.

Mit dem nun freigegeben Update der Sonos-App auf Version 80.12.02 nimmt Sonos weitere Verbesserungen vor. Diese Version wird über mehrere Tage hinweg schrittweise für die Benutzer ausgerollt. Kunden können im Apple App Store und Google Play Store nach Updates suchen und die neueste Version der Sonos App herunterladen, sobald sie zur Verfügung steht.

Das jüngste Update bietet Unterstützung für die Inhaltsuche beim Einstellen von Weckern auf iOS 18. Zudem gibt es weitere Verbesserungen an Trueplay und schnelles Tuning auf iOS. Der Batteriestatus wird in den Raumeinstellungen für tragbare Lautsprecher auf iOS angezeigt. Android-Nutzer sollten eine verbesserte Stabilität erkennen, wenn die App auf Android in den Vordergrund zurückkehrt.

Zuletzt hatte Sonos mit Sonos Arc Ultra und Sonos Sub 4 neue Hardware angekündigt.