Die Black Week ist bei Crash gestartet und gleich gleich drei attraktive Tarife im Vodafone-Netz im Gepäck. Ihr entscheidet euch zwischen einer 20GB-, 30GB- und 40GB- Allnet-Flat.

Black Week bei Crash

Ab sofort und zeitlich befristet, hat Crash – eine Marke von Klarmobil – drei spannende Deals im Rahmen seiner Black Week Angebote aufgelegt. Der Unterschied liegt im inkludierten Datenvolumen. Eine Telefon-Flat, eine SMS-FLat wie EU-Roaming sind immer mit an Bord. Zudem schenkt euch Crash eine Monat waipu.tv Perfect Plus. Nach dem ersten Monat fallen 9,99 Euro pro Monat an. Ihr könnt allerdings flexibel kündigen, so dass keine weiteren Kosten entstehen.

40GB Allnet-Flat

40GB LTE Datenvolumen

bis zu 50MBit/s

Vodafone-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

nur 9,99 Euro mtl.

kein Anschlusspreis

1 Monat waipu.tv Perfekt Plus gratis

Sind 40GB pro Monat zu viel für euch? Ihr könnt euch auch für eine 20GB Allnet-Flat für nur 6,99 Euro oder eine 30GB Allnet-Flar für nur 7,99 Euro entscheiden. Die Crash-Angebote zur Black Week sind ab sofort und nur für kurze Zeit buchbar.

-> Hier geht es zu den Crash Black Week Deals