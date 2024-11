Wenn man sich die neueste iPad-Produktpalette anschaut, liegt die Vermutung nahe, dass das iPad Air ein großer Wurf sein würde. Mit seiner neuen 13 Zoll Variante und dem im Vergleich zum iPad Pro günstigeren Preis schien es geradezu prädestiniert, ein Hit zu werden. Doch wie die jüngsten Verkaufsdaten von CIRP zeigen, haben Apples Kunden andere Pläne – und die sehen meist den Griff zum iPad Pro vor.

Das iPad Pro ist mit Abstand das beliebteste Modell

Apple hat seine aktualisierten iPad Pro (M4) und iPad Air (M2) Modelle im Mai auf den Markt gebracht, und CIRP hat gerade einen detaillierten Bericht über das erste vollständige Verkaufsquartal vorgelegt. Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der iPad-Modellverkäufe für den Zeitraum:

iPad Pro: 45 %

iPad: 33 %

iPad Air: 13 %

iPad mini: 9 %

Was fällt hier also auf? Zunächst einmal ist das iPad Pro mit fast der Hälfte aller iPad-Verkäufe führend – und das, obwohl es das teuerste Gerät im Bunde ist. Das iPad Air hingegen scheint sich nur mühsam eine eigene Nische erobern zu können und kommt gerade mal auf einen Anteil von 13 %.

Die Anziehungskraft von Apples High-End-Tablet

Das iPad Pro gewinnt nicht nur – es dominiert, und das, obwohl es deutlich teurer ist als die anderen Modelle. Das sagt viel darüber aus, was die Kunden wirklich wollen. Für viele geht es darum, das absolut Beste zu haben: den erstklassigen M4-Chip, das beeindruckende Display und all die „Pro“-Ausstattungsmerkmale. Sicher, das iPad Air ist ein solides Gerät und mit seiner 13 Zoll Version versucht es sogar, die Lücke zum Pro-Gerät zu schließen. Aber wenn die Leute ein Premium-Gerät in Erwägung ziehen, sind sie offenbar bereit, aufs Ganze zu gehen.

Dieser Trend ist nicht allzu überraschend, wenn man ihn im größeren Kontext von Apples Produktpalette betrachtet. Die gleiche Dynamik zeigt sich Jahr für Jahr bei den iPhones. So übertreffen die Pro- und Pro Max-Modelle regelmäßig die Standardmodelle bei den Verkaufszahlen, selbst wenn die Unterschiede zwischen ihnen immer geringer werden. Das liegt vor allem daran, dass die Verbraucher ihre Geräte als langfristige Investitionen betrachten.

Was bedeutet das für das iPad Air?

Wo bleibt also Apples Mittelklasse-Wunder? Das iPad Air ist für viele Benutzer immer noch eine ausgezeichnete Wahl. Es hat genug Leistung für alles, was die meisten Leute brauchen, und ist dank des niedrigeren Preises gegenüber dem Pro auch erschwinglicher. Aber für diejenigen, die sich die Apple-Produktpalette ansehen und bereit sind, ein wenig mehr auszugeben, ist das Pro aufgrund seiner hervorragenden technischen Daten und seiner schieren Attraktivität wohl die verlockendere Wahl.