Im vergangenen Monat hat Apple die neuen MacBook Pro Modelle mit M4, M4 Pro und M4 Max auf den Markt gebracht. Wir nun bekannt wird, setzt der Hersteller beim Display auf eine Technologie, um lebendigere und präzisere Farbergebnisse zu bieten.

Display Analyst Ross Young hat in den letzten Jahren bereits mehrfach Einblick in Apple Displays und verwendete Technologie gegeben. Nun meldet er sich zum kürzlich angekündigten MacBook Pro zu Wort. So gibt der Analyst zu verstehen, dass sich Apple bei bisherigen MacBook Pro Modellen für einen roten KSF Phoshor Film entschieden und diesem bei den M4-Modellen durch die Quantum Dot Film Display Technologie ersetzt hat.

Bis dato watt sich Apple für KSF entschieden, da es kein giftiges Element Cadmium (typisch für Quantenpunkte) verwendet und effizienter und damit preiswerter ist. Beim damaligen MacBook Pro aus dem Jahr 2015 gaben Apple Manager zu verstehen, dass man die Quantum Dot Display Technologie in Betracht gezogen haben, diese aber aufgrund des Cadmiumbedarfs abgelehnt hat.

Big Apple display news, they have adopted quantum dots for the first time. The latest MacBook Pro’s (M4) use a quantum dot (QD) film rather than a red KSF phosphor film.

In the past, Apple went with the KSF solution due to better efficiency and lack of cadmium (Cd), but the… pic.twitter.com/5olq9lEHs9

— Ross Young (@DSCCRoss) November 14, 2024