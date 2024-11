Rund zwei Monate ist es mittlerweile her, dass Apple das neue iPhone 16 Pro (hier unser Test zum iPhone 16 Pro Max) auf den Markt gebracht hat. Nun hat das Unternehmen einen weiteren Werbespot veröffentlicht, um den A18 Pro Chip des Apple Smartphones zu bewerben.

„Mission Pro“: Neuer iPhone 16 Pro Werbespot ist da

Im Vergleich zum Vorgängermodell hat Apple das iPhone 16 Pro in vielerlei Hinsicht optimiert. So setzt der Hersteller unter anderem auf größere Displays, ein verbessertes Kamerasystem eine längere Akkulaufzeit und den leistungsstärkeren A18 Pro Chip.

In den Videoclips „Mission Pro“ simuliert Apple einen Raketenstart und geht dabei auf die Performance des A18 Pro Chips ein. Apple setzt beim A18 Pro auf eine neue 6‑Core CPU mit 2 Per­for­mance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen (15 Prozent schneller und als die Vorgängerversion mit 20 Prozent weniger Stromverbrauch) eine neue 6-Core GPU (bis zu 20 Prozent schneller als die vorherige Generation) und eine neue 16-Core Neural Engine. Zudem bietet der Chip eine 17 Prozent höhere Speicher­bandbreite im gesamten System.

Genau diese Leistungsverbesserungen demonstriert Apple in dem Clip und erwähnt verschiedene Features, die mit dem Gerät möglich sind. Dabei werden unter anderem Next-Level-Gaming und die 4K 120 fps Videoaufnahmen in Dolby Vision genannt, die das Kamerasystem in Kombination mit dem A18 Pro ermöglicht.