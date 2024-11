Wenn es darum geht, den Verlust von Daten zu vermeiden, sind regelmäßige Backups unerlässlich. Mittlerweile speichern sehr viele Menschen einen Großteil ihrer wichtigen Informationen auf digitalen Geräten. Ein Datenverlust kann daher katastrophale Folgen haben. Ob Familienfotos, berufliche Dokumente, Telefonnummern und andere Kontaktdaten oder wichtige Projektdateien: Nichts davon soll verloren gehen. Glücklicherweise ist es auf allen Apple-Geräten problemlos möglich, ein Backup zu erstellen. So könnt ihr sicherstellen, dass ihr auch dann an eure Daten kommt, wenn euer Gerät beschädigt ist oder versehentlich etwas gelöscht wurde.

Was tun, wenn es bereits zum Datenverlust gekommen ist?

Wenn für verlorene Daten kein Backup vorhanden ist, ist es sinnvoll, sich an einen professionellen Dienst für die Apple Datenrettung zu wenden. Nutzt solche Dienste frühzeitig, denn eigenständige Rettungsversuche können leider dazu führen, dass die Chance auf eine erfolgreiche Datenrettung sinkt. Insbesondere wenn der Datenverlust durch physische Beschädigungen bedingt ist, solltet ihr zudem keinen Neustart durchführen und das Gerät vom Strom trennen. So lässt sich oftmals verhindern, dass die Daten endgültig zerstört werden.

Was macht der professionelle Dienstleister, was der User nicht selbst kann?

Wenn Daten verloren gehen, für die kein Backup erstellt wurde, ist es selbst für technisch versierte und sehr fachkundige User oft nicht möglich, diese selbst wiederherzustellen. Aus den folgenden Gründen ist es daher ratsam, auf die Dienste verlässlicher Profis zurückzugreifen:

Umfangreiche Analyse und Diagnose: Die Profis betrachten nicht nur einen Teilaspekt des Problems, sondern führen eine gründliche Untersuchung durch, damit nichts übersehen und die Chance auf eine vollständige Wiederherstellung der Daten maximiert wird.

Die Profis betrachten nicht nur einen Teilaspekt des Problems, sondern führen eine gründliche Untersuchung durch, damit nichts übersehen und die Chance auf eine vollständige Wiederherstellung der Daten maximiert wird. Spezielle Ausstattung: Professionelle Datenretter verfügen über spezielle Hard- und Software für die Wiederherstellung. Es wäre für Privatpersonen mit einem hohen finanziellen Aufwand verbunden, die benötigten Technologien selbst anzuschaffen.

Professionelle Datenretter verfügen über spezielle Hard- und Software für die Wiederherstellung. Es wäre für Privatpersonen mit einem hohen finanziellen Aufwand verbunden, die benötigten Technologien selbst anzuschaffen. Reinraum-Umgebung: Liegen physische Schäden an der Hardware vor, erfolgt die Reparatur in einem staubfreien Reinraum. So wird verhindert, dass die empfindlichen Komponenten durch Verunreinigungen beschädigt werden, was wiederum die Datenrettung massiv gefährden würde.

Regelmäßige Backups, damit es gar nicht erst zum Datenverlust kommt

Datenverluste treten in der Regel unangekündigt auf. Meist passieren sie genau dann, wenn wir sie am allerwenigsten gebrauchen können. Regelmäßige Backups bieten die Sicherheit, jederzeit auf die Daten zugreifen zu können, auch wenn es zu einem Systemausfall kommen sollte oder das Gerät unwiederbringlich beschädigt ist.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Backups zu erstellen. Bei Apple-Geräten ist die iCloud in der Regel die beste Wahl, denn sie ist für MacBooks, iPads, iPhones und alle weiteren Geräte verfügbar und bietet eine hohe Benutzerfreundlichkeit.

Eine zusätzliche Sicherheitsebene können externe Festplatten bieten, die getrennt vom Gerät aufbewahrt werden. Auch diese Festplatten sollten jedoch keinesfalls das einzige Speichermedium sein, denn schließlich können sie – genau wie Computer und andere Geräte – von physischen Schäden betroffen sein, so dass die gespeicherten Daten verloren gehen.

iCloud einrichten und verwenden

Um die iCloud zu verwenden, wird eine Apple-ID benötigt. Diese besteht aus einer E-Mail-Adresse und einem Passwort und kann im App-Store unter „mein Account“ erstellt werden. Diese Apple-ID ist dann mit dem iCloud-Dienst verbunden, den ihr auf allen Geräten aktivieren könnt, auf denen ihr mit der entsprechenden ID angemeldet seid.

iCloud-Dienste konfigurieren

Nachdem ihr das iCloud-Konto eingerichtet habt, könnt ihr auswählen, welche Daten und Anwendungen über iCloud gesichert und synchronisiert werden sollen. Klickt dafür in den Systemeinstellungen auf „Apple-ID“ und dann auf „iCloud“. Wählt aus der angezeigten Liste die Dinge aus, die gesichert und synchronisiert werden sollen. Dazu können unter anderem Fotos, Kontakte oder der Kalender zählen.

In den meisten Fällen ist es sinnvoll, iCloud Drive zu aktivieren. So können Dateien über verschiedene Geräte hinweg genutzt werden. Erstellt ihr beispielsweise ein Dokument am Computer, kann später auch vom iPhone darauf zugegriffen werden.

Backup erstellen

Es empfiehlt sich, das automatische iCloud Backup zu aktivieren. So stellt ihr sicher, dass eure Daten auch ohne euer Zutun regelmäßig gesichert werden. Durch die automatischen Backups des iPhones sind nicht nur die eigenen Daten stets gut gesichert, sondern auch der Wechsel des Telefons ist deutlich einfacher als früher. Ihr greift einfach vom neuen Gerät auf die iCloud zu, und alle wichtigen Informationen werden problemlos übertragen.

Ihr selbst legt fest, wie oft das Gerät automatisch ein Backup erstellt. Außerdem ist es natürlich jederzeit möglich, manuell ein Backup durchzuführen. Das empfiehlt sich insbesondere dann, wenn wichtige Daten frisch hinzugefügt wurden, die auf keinen Fall verloren gehen sollen.

Mit Time Machine ein externes Backup für den Mac erstellen

Wenn ihr wichtige Daten auf eurem Mac speichert, die nicht verloren gehen dürfen, ist die Time Machine eine einfache und sehr effektive Methode, diese Daten regelmäßig auf einem externen Laufwerk zu sichern. Die Funktion ist direkt in macOS integriert. Die folgende Anleitung zeigt, wie das Backup mit Time Machine funktioniert:

Schließe eine externe Festplatte oder eine SSD Speicherkarte an den Mac an. Rufe die Systemeinstellungen auf und wähle Time Machine aus. Nun wählt ihr das angeschlossene Laufwerk aus. Klickt dann auf „jetzt sichern“, um das Backup zu starten.

Neben der beschriebenen Vorgehensweise habt ihr außerdem die Möglichkeit, regelmäßig stündliche, tägliche oder wöchentliche Backups zu erstellen, solange das externe Laufwerk angeschlossen ist.

Für wen ist externe Backup-Software geeignet?

Externe Backup-Software wie zum Beispiel Carbon Copy Cloner oder SuperDuper! eignet sich besonders für die Nutzer, die eine detaillierte Kontrolle über ihre Backups wünschen und zusätzliche Funktionen benötigen. Diese Programme bieten nämlich Extra-Features wie zum Beispiel bootfähige Klone und differenzierte Backup-Pläne. Es handelt sich somit um tendenziell eher auf Profis und sehr technikaffine User zugeschnittene Software. Für den normalen „Hausgebrauch“ ist die iCloud dagegen in der Regel absolut ausreichend.

Wenn ihr euch für eine externe Backup-Software entscheidet, solltet ihr die Einstellungen regelmäßig überprüfen und darauf achten, dass ausreichend Speicherplatz vorhanden ist. Nur so ist sichergestellt, dass alle wichtigen Daten verlässlich erfasst werden.

Was Backups mit Apple-Geräten sicherer als bei Windows macht

Laut vieler Experten sind Daten auf Apple-Geräten generell besser geschützt als auf einem Windows-PC. Backup-Lösungen wie Time Machine und iCloud Sind hier nämlich direkt in das macOS-Betriebssystem integriert. Nutzer profitieren von der Sicherheitsarchitektur der Apple-Geräte inklusive integrierter Verschlüsselung und weiterer strenger Datenschutzmaßnahmen. Hinzu kommt, dass Windows generell häufiger Ziel von Cyberkriminellen ist als Apple-Software. Achtet aber unbedingt darauf, regelmäßig Updates durchzuführen, damit alle integrierten Sicherheitstools stets auf dem neuesten Stand sind.