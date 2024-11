Apple hat ein umfangreiches Update für Final Cut Pro herausgebracht, das einige beeindruckende KI-basierte Funktionen mitbringt, darunter die automatische Generierung von Untertiteln. Das neue Tool mit dem Namen „Transcribe to Captions“ hat das Potenzial, Videocuttern Stunden an manueller Arbeit zu ersparen. Doch bevor wir uns zu früh freuen, gibt es eine Einschränkung – im Moment ist die Funktion nur für die englische Sprache verfügbar.

Automatische Transkription

Mit der neuen Funktion „‚Transcribe to Captions“ könnt ihr in Final Cut Pro mit nur einem Klick automatisch Untertitel erstellen. Die Funktion arbeitet mit einem KI-Modell, das die gesprochene Sprache direkt in Untertitel überträgt. So ist es einfacher denn je, Videos barrierefrei zu gestalten oder Untertitel als Stilmittel einzusetzen.

Wenn ihr schon eine Weile mit der Bearbeitung von Videos beschäftigt seid, wisst ihr wahrscheinlich, dass es für die Transkription bereits einige solide Tools von Drittanbietern gibt – wir denken dabei beispielsweise an mCaptions von MotionVFX. Aber diese Optionen haben in der Regel ihren Preis. Zudem wird mit der gesteigerten Verarbeitungsleistung der neuen M4 Chips die Bearbeitung wahrscheinlich ein blitzschneller Prozess sein. So gibt Apple an, dass Aufgaben wie die Verarbeitung von Sprache in Text im Vergleich zu Intel basierten Macs bis zu 13 Mal schneller sind. In der Praxis bedeutet das, dass die Transkription nahezu sofort erfolgen sollte.

Vorerst nur auf Englisch

Wie 9to5Mac anmerkt, gibt es jedoch einen Haken. Apple hat klargestellt, dass die neue Funktion derzeit auf Englisch beschränkt ist. Das Unternehmen plant, die Unterstützung für weitere Sprachen bis April 2025 zu erweitern. Das erinnert an die Einschränkung von Apple Intelligence. So ist Apples KI-Suite derzeit auch nur in englischer Sprache verfügbar und wird im April nächsten Jahres ein Sprach-Update erhalten. Vermutlich greift die „Transcribe to Captions“-Funktion auf die Sprachfähigkeiten von Apple Intelligence zu.

Apple weist außerdem darauf hin, dass die Funktion zum Generieren von Untertiteln einen Mac mit macOS Sequoia erfordert, auch wenn Final Cut Pro auf jedem Mac mit macOS 14.6 oder höher funktioniert.

Magnetische Masken

Mit dem Final Cut Pro Update wurden auch einige weitere KI-basierte Funktionen hinzugefügt, wie z. B. die magnetische Maske, mit der Personen und Objekte in einem Videoclip einfach maskiert werden können. Man kann es sich wie ein intelligentes Werkzeug vorstellen, das sich automatisch an die kontrastreichen Ränder eines Objekts oder einer Person anpasst und somit ein ständiges Nachbearbeiten erspart. Die neue Version bietet zudem Unterstützung für die Bearbeitung von Spatial Video für die Erstellung von immersiven Videos für die Apple Vision Pro.

Das Update ist für alle bisherigen Anwender kostenlos verfügbar. Final Cut Pro für den Mac ist im Mac App Store für 349,99 Euro erhältlich. Die iPad-Version ist ebenfalls im App Store verfügbar, erfordert aber ein Abonnement von 4,99 Euro pro Monat oder 49,99 Euro pro Jahr.