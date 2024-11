Apples AirTag ist seit seinem Debüt im April 2021 ein stiller, aber stabiler Teil der Produktpalette des Unternehmens. Nach mehr als drei Jahren, in denen der AirTag unsere Schlüssel, Taschen und Portemonnaies sicher bewacht hat, sieht es so aus, als ob endlich eine neue Generation auf dem Weg ist. Die Gerüchte über einen überarbeiteten AirTag, der Mitte 2025 auf den Markt kommen soll, verdichten sich, und obwohl die Neuerungen nicht bahnbrechend sind, sind sie doch sehr interessant.

Zeitplan für die Veröffentlichung: Mitte 2025 ist das Ziel

Das Wichtigste zuerst: der Zeitplan. Sowohl Bloombergs Mark Gurman als auch der Analyst Ming-Chi Kuo gehen davon aus, dass die nächste Generation des AirTag Mitte 2025 auf den Markt kommen wird. Gurmans jüngstes Update aus seinem „Power On“-Newsletter deutet darauf hin, dass die Entwicklung des Geräts gut vorankommt, was darauf hindeutet, dass das Produktionsgetriebe endlich in Bewegung kommt. Gurman schreibt:

„Im Mai habe ich berichtet, dass Apple an einem neuen AirTag – Codename B589 – arbeitet, der Mitte nächsten Jahres auf den Markt kommen soll. Das Zubehör hat jetzt die Fertigungstests durchlaufen und Apple bereitet sich auf die Markteinführung vor.“

Besserer Chip, mehr Sicherheit

Was genau ist also neu am AirTag der zweiten Generation? Wir können eine bessere Technik unter der Haube erwarten, insbesondere in der Ortungsabteilung. Gurman merkt an, dass Apple plant, den AirTag mit einem fortschrittlicheren Ultra-Wideband-Chip auszustatten – dem gleichen Chip, der auch im iPhone 15 zum Einsatz kommt. Wenn ihr ein iPhone 15 besitzt, wisst ihr bereits, dass dieser neue Chip für eine schnellere und präzisere Ortung sorgt. Dabei verbessert sich auch die Reichweite. So wird es vielleicht ein bisschen einfacher, einen herrenlosen Rucksack in einem überfüllten Flughafen zu finden.

Es gibt auch Informationen zu den Sicherheitsverbesserungen. So soll der integrierte Lautsprecher eine kleine, aber bedeutsame Änderung erhalten: Er wird schwerer zu entfernen sein. Apple sieht diese Änderung als Teil einer Anti-Stalking-Initiative, die es für jeden schwieriger macht, einen AirTag zu manipulieren. An dem äußeren Design des AirTag soll sich hingegen nichts ändern.

Integration mit Vision Pro

Schließlich gibt es noch ein kleines Geheimnis rund um Apples Vision Pro Headset und eine mögliche Integration mit dem neuen AirTag. Ming-Chi Kuo erwähnte, dass eine Art von Vision Pro-Konnektivität in Arbeit ist, aber die Einzelheiten sind noch geheimnisvoll. Dies könnte alles Mögliche bedeuten, am wahrscheinlichsten ist eine AR-unterstützte Ortung für ein interaktives Tracking-Erlebnis. Es ist spekulativ, aber es klingt vielversprechend.