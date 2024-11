In den letzten Tagen sind mit der Staffel 2 zu SILO und Bad Sisters zwei Fortsetzungen zu Serien auf Apple TV+ angelaufen, bei denen uns die erste Staffel bereits überzeuge konnte. Allerdings ist das Portfolio auf dem Apple Video-Streaming-Dienst in den letzten Jahren so stark angewachsen, dass man schnell den Überblick verlieren kann. Nun hat Apple auf YouTube neue Clips zu verschiedenen Originals veröffentlicht.

Apple TV+ veröffentlicht Schwung neuer Videos auf YouTube

Apple TV+ hat es sich zu Gewohnheit gemacht, seine Original-Serien, -Filme und -Dokumentationen auf YouTube mit begleitenden Videos zu bewerben. In den letzten Tagen haben sich wieder allerhand frische Clips angesammelt, die wir euch nicht vorenthalten möchten.

Where´s Wanda

Shrinking

Blitz

SILO

Bad Sisters

