Wenn ihr euch in letzter Zeit über verschwundene iCloud-Notizen geärgert habt, seid ihr nicht allein. Apple hat das Problem nun indirekt bestätigt, indem das Unternehmen einen Lösungsweg zur Verfügung stellt, mit dem betroffene Nutzer ihre Notizen schnell wiederherstellen können.

Das Problem

Die Probleme finden ihren Ursprung offenbar im September, als Apple aktualisierte iCloud-Bedingungen veröffentlicht hatte. In den letzten Wochen wurden die Benutzer aufgefordert, diese neuen Bedingungen zu akzeptieren, was bei einigen Nutzern zu den Synchronisierungsproblemen führen soll.

So berichteten einige iPhone-Nutzer, dass ihre Notizen-App auf mysteriöse Weise alle ihre gespeicherten Notizen gelöscht hatte, nachdem sie die aktualisierten iCloud-Bedingungen akzeptiert hatten. Apple widmet sich nun dem Problem in einem neuen Support-Dokument und bietet Schritte zur Fehlerbehebung an.

Die Lösung

Die gute Nachricht ist, dass die Notizen nicht dauerhaft verloren gegangen sind. Die Nachrichten können über die iCloud erneut geladen werden, d. h. sie sind noch intakt und werden lediglich nicht synchronisiert. Die offizielle Anleitung von Apple zur Behebung des Problems ist recht unkompliziert. Apple schreibt:

„Wenn deine iCloud-Notizen nicht auf deinem iPhone, iPad oder Apple Vision Pro angezeigt werden, befolge diese Schritte. Öffne die App „Einstellungen“ und tippe auf deinen Namen. Tippe auf iCloud und dann auf Notizen. Stelle sicher, dass die Synchronisierung für dieses Gerät aktiviert ist, und überprüfe dann die Notizen-App. Wenn du deine Notizen immer noch nicht siehst, starte dein iPhone, iPad oder Apple Vision Pro neu. Überprüfe nach dem Neustart erneut deine Einstellungen. Nach diesen Schritten sollten deine iCloud-Notizen angezeigt werden und die Synchronisierung auf Geräten, die mit demselben Apple-Konto angemeldet sind, wieder beginnen. Wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist, sollten die zuvor mit iCloud synchronisierten Inhalte angezeigt werden.“

Das Verschwinden von Notizen ist aber nicht das einzige Problem, das mit den aktualisierten iCloud-Bedingungen zusammenhängt. Apple hat ein weiteres Support-Dokument veröffentlicht, in dem erwähnt wird, dass bei einigen Nutzern die Fehlermeldung „Cannot Complete Action“ (Aktion kann nicht abgeschlossen werden) erscheint, wenn man versucht, die neuen Bedingungen zu akzeptieren. Die Lösung für dieses Problem ist ebenfalls einfach: Laut Apple müssen die Geräte auf die neuste OS-Version aktualisiert werden, dann klappt es auch mit der Bestätigung der neuen iCloud-Bedingungen.