Apple bietet für seine Produkte verhältnismäßig lange Serviceleistungen an. Dies beinhaltet unter anderem Reparaturdienstleistungen sowie das Bereithalten von Ersatzteilen auch lange Zeit nach Ablauf der Garantie. Doch irgendwann ist für jedes Produkt der Zeitpunkt gekommen, dass Apple dieses in Rente schickt. Dabei spricht Apple von „abgekündigt“ sowie „vintage“. Nun sind das iPhone 6s Plus, das iPhone XS Max und mehrere Apple Watch Series 2 Modelle an der Reihe.

Abgekündigte und Vintage-Produkte

Apples Vintage-Liste enthält jene iPhones, iPads, iPods, Macs, Apple TVs und Apple Watch Modelle, die seit über fünf, längstens jedoch sieben Jahre, nicht mehr verkauft werden. Landet ein Gerät auf dieser Liste, bietet Apple über zertifizierte Service-Provider und Apple Stores lediglich dann einen Hardware-Service an, falls Bau- und Ersatzteile lagernd sind. Eine Reparatur wird somit ab diesem Zeitpunkt immer schwieriger.

Abgekündigte Produkte sind Geräte, die vor mehr als sieben Jahren eingestellt wurden. Apple stellt den Hardware-Service für abgekündigte Produkte ausnahmslos ein. Somit ist es auch Serviceanbietern nicht mehr möglich, Ersatzteile für abgekündigte Produkte zu bestellen.

Die betroffenen Produkte

Diese Woche wurden das iPhone 6s Plus und das iPhone XS Max offiziell in die Liste der Vintage-Geräte aufgenommen. Das bedeutet, dass Reparaturen zwar möglich sind, es aber mit der Zeit immer schwieriger wird, Ersatzteile zu finden. Das iPhone 6s Plus mit 32 GB Speicherplatz wurde bereits zuvor als „abgekündigt“ eingestuft.

Falls ihr euch fragt, was mit dem Standard-iPhone XS oder dem kleineren iPhone 6s ist: Sie gelten offiziell noch nicht als „Vintage“. Aber da die anderen Modelle jetzt auf der Liste stehen, dauert es wahrscheinlich nicht mehr allzu lange, bis sie eine ähnliche Einstufung erhalten.

Darüber hinaus werden die Apple Watch Series 2 Modelle aus Aluminium und Edelstahl nun weltweit als „abgekündigt“ eingestuft, aber das High-End-Modell der Series 2 mit Keramikgehäuse wurde noch nicht in die Liste aufgenommen.