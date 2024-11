Vor Kurzem hat Verbatim die Pocket SSD mit USB 3.2 Gen 2 Technologie angekündigt und auf dem Markt gebracht. Die kompakte SSD, die sowohl für den professionellen als auch für den privaten Einsatz entwickelt wurde, hat unser Interesse geweckt, so dass wir uns diese etwas ausführlicher angeguckt und getestet haben.

Test: Verbatim Pocket SSD (1TB)

In den letzten Jahren haben wir uns mit verschiedenen SSDs beschäftigt und diese auch nach wie vor aktiv im Einsatz. Ganz klar, die klassische Festplatte hat – zumindest bei uns – ausgedient. HDDs sind größer, deutlich langsamer und anfälliger als SSDs. Mit der Einführung der iPhone 15 Familie hat Apple zudem neue Möglichkeit bei der Videospeicherung und Bearbeitung geschaffen. Darüberhinaus könnt ihr SSDs in Kombination mit dem iPhone und iPad seit einiger Zeit auch als externes Laufwerk nutzen. Abgesehen davon, macht es „deutlich mehr Spaß“ ein Time Machine Backup auf einer SSD anzulegen und ein System von dieser wiederherzustellen.

Die Verbatim Pocket SSD steht mit 1TB und 2TB Speicher sowie in vier Farbvarianten (Schwarz/Grau, Schwarz/Blau, Schwarz/Rot und Schwarz/Orange) zur Auswahl. Wir haben uns für das 1TB Modell in Schwarz/Blau entschieden. Hier entschieden der persönliche Bedarf, der Einsatzzweck, euer Geschmack und natürlich auch der Geldbeutel.

Lieferumfang und Design

Der Lieferumfang der Verbatim Pocket SSD ist schnell erklärt. Neben der eigentlichen Verbatim Pocket SSD USB 3.2 Gen 2 findet ihr in der Verpackung einen Tuchbeutel, in der ihr die SSD verstauen könnt, einen Karabinerring, ein USB-C auf USB-C Kabel, eine Nero Backe Software für PC (nicht mit macOS-kompatibel, hier bietet sich idealerweise die macOS-interne Time Maschine Lösung an) sowie eine Schnellstartanleitung. Ganz ehrlich? Mehr benötigt man auch nicht.

Die Verbatim Pocket SSD misst gerne einmal 96,1 mm x 45,1 mm x 10 mm (L x B x H). Die Größe kann man gut mit XXX vergleichen. Dabei wiegt die SSD gerade einmal 58g und ist damit ein absolutes Ferngewicht. Mit ihren Maßen passt sie problemlos in die Hosentasche. Das Gehäuse besteht aus feuerfestem Polycarbonat.

Verbatim hat die Pocket SSD so konzipiert, dass diese über eine kleine Öse im oberen Bereich verfügt. Mit dem mitgelieferten Karabinerring lässt sich die SSD sicher am Rucksack, an der Gürtelschlaufe, am Schlüsselbund oder wo auch immer befestigen. Durchaus interessant ist auch der Kabelhalter, der das kompakte gummierte USB-C zu USB-C-Kabel staub- und verhedderungsfrei verstaut. So habt ihr das Kabel immer griffbereit. Dieses ist übrigens knapp 13cm lang und dürfte für die meisten Anwendungsbereiche ausreichend sein. Benötigt ihr allerdings – aus welchen Gründen auch immer – ein längeres Kabel, so müsst ihr euch dieses bei Amazon bestellen (oder anderen Händlern).

Oftmals hat man vielleicht auch noch ein USB-C auf USB-C Kabel als Ladekabel etc. in der Schublade liegen und kann dieses verwenden. Wir haben in den letzten Tagen verschiedene USB-C Kabel in verschiedenen Längen und von unterschiedlichen Herstellern ausprobiert. Diese funktionierten allesamt problemlos.

So schnell ist die Verbatim Pocket SSD

Zunächst einmal unterstützt die Verbatim Pocket SSD die neueste USB 3.2 Gen 2 Technologie. Verbatim selbst spricht von blitzschnelle Übertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s. Dies entspricht der doppelten Geschwindigkeit herkömmlicher USB 3.2 Schnittstellen. Damit werden Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1000MB/s erreicht. In unserem Test konnten wir die 1000MB/s knapp erreichen. Bei mehreren durchgeführten Test lag die Geschwindigkeit immer zwischen 900MB/s und 950MB/s. Bei einem der Tests waren es zum Beispiel 948,3MB/s bei der Schreibgeschwindingkeit und 902,4MB/s bei der Lesegeschwindigkeit.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass es am Markt schnellere SSDs gibt. Dank USB 3.2 Gen 2×2 können diese theoretisch eine Geschwindigkeit von 2.000MB/s erreichen. Zudem dürfte Thunderbolt 5 zukünftig für noch deutlich schnellere SSDs sorgen. Dies spiegelt sich dann allerdings auch im Preis wieder. Hier muss man sich natürlich die Frage stellen, ob man eine höhere Geschwindigkeit unbedingt benötigt. Denkt dran, dass nicht nur die SSD, sondern auch der Computer die entsprechende Schnittstelle unterstützen muss.

Klar, je schneller je besser. Aber mal ganz ehrlich, die 1000MB/s Übertragungsgeschwindigkeit ist für unseren Einsatzzweck vollkommen ausreichend. So haben wir die Verbatim SSD in den letzten Tage für ein Time Machine Backup am MacBook Air, zur klassischen Datenübertragung vom Mac zum PC und für ProRes Video (egal, ob SDR, HDR oder Log) am iPhone 16 Pro Max genutzt. ProRes-Videoaufnahmen funktionieren nur, wenn die SSD im ExFat-Format formatiert ist. Aber auch als externes Laufwerk ist die SSD Problem am iPhone oder iPad zu verwenden. Dann könnt ihr auch das APFS (Apple File System) oder das MS-DOS-Dateisystem (FAT) verwenden. Dort taucht die SSD dann als Speicherort in der Dateien-App auf.

Was allerdings nicht funktioniert, und das ist kein Problem von Verbatim, sondern gilt generell für externe SSDs, dass ihr die SSD nicht gleichzeitig für Backups, Speicherung von ProRes Videos und als externes Laufwerk am iPhone oder iPad nutzen könnt. Ihr müsst euch für ein Szenario entscheiden, könnt dieses kann allerdings beliebig oft wechseln.

Zu keinem Zeitpunkt hatten wir das subjektive empfinden, dass die SSD langsam ist.

Fazit

Unterm Strich kann uns die neue Verbatim Pocket SSD überzeugen. Sie erfüllt genau die Erwartungen, die wir an das Gerät gestellt haben. Die SSD ist klein, leicht, kompakt und gleichzeitig hinterlässt sie einen robusten Eindruck. Die Öse, der Karabiner sowie das leicht zu verstauende Kabel sind ein Plus-Punkt. Die Geschwindigkeit ist für unseren Anwendungsbereich vollkommen ausreichend. Gleichwohl gilt zu beachten, dass es schnellere SSDs am Markt gibt.

Die Verbatim Pocket SSD ist mit einer Vielzahl an Geräten kompatibel. Wir hatte sie konkret am Mac, iPhone und iPad im Einsatz. Aber natürlich könnt ihr diese auch am PC verwenden. Als Backup-Lösung für Windows liegt im Lieferumfang Nero Backup Software bei. Mac-Nutzer verwenden sicherlich die macOS-interne Lösung Time Machine.

Preis & Verfügbarkeit

Die Verbatim Pocket SSD ist ab sofort im autorisierten Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 119,99 Euro (1 TB) bzw. 174,99 Euro (2 TB). Bei den Farboptionen wählt ihr zwischen Schwarz/Grau, Schwarz/Blau, Schwarz/Rot und Schwarz/Orange.