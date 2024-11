Zwischen 2009 und 2012 kursierten zahlreiche Gerüchte über die mögliche Entwicklung eines Fernsehers aus dem Hause Apple. Nun sind rund anderthalb Jahrzehnte vergangen, und es scheint, als würde das Gerücht wieder an Fahrt gewinnen. So spielt Apple laut Bloombergs Mark Gurman wieder mit dem Gedanken, einen eigenen Fernseher auf den Markt zu bringen. Obwohl sich das Projekt noch im Anfangsstadium befinden soll, weckt der Gedanke an einen Einstieg von Apple in den TV-Geräte-Markt einige interessante Ideen.

Ein Rückblick auf die Gerüchte

In den späten 2000er Jahren gab es rege Diskussionen über die Einführung eines TV-Geräts von Apple. Die Idee war mehr als nur ein Wunschgedanke: Steve Jobs selbst erzählte seinem Biografen Walter Isaacson, dass er vorhatte, den Fernseher neu zu erfinden. Er fügte hinzu, dass das Gerät „die einfachste Benutzeroberfläche haben würde, die man je gesehen hat“. Jobs wollte etwas, das sich nahtlos in das Apple-Ökosystem einfügt und die Fernseher intelligenter macht, ohne den Durchschnittsnutzer zu überfordern. Doch diese Vision wurde nicht verwirklicht.

Stattdessen bekamen wir die Apple TV Set-Top-Box – zweifellos ein großartiges Gerät, aber nicht ganz das neuartige Fernsehgerät, von dem viele geträumt hatten. Seitdem hat sich Apple darauf konzentriert, das Apple TV in einen Content-Hub zu verwandeln, der AirPlay, Apple TV+ und verschiedene smarte Funktionen unterstützt. Aber dieser sagenumwobene All-in-One-Fernseher der Marke Apple? Er hat einfach nie das Licht der Welt erblickt. Jetzt sieht es so aus, als bekäme das Gerät eine neue Chance.

Warum Apple es dieses Mal schaffen könnte

Warum also diese Idee jetzt, all diese Jahre später, wieder aufgreifen? Gurman vermutet, dass Apples derzeitige Auseinandersetzung mit Smart-Home-Geräten ein Teil des Grundes ist. Wenn der gerüchteweise an der Wand montierte Smart Home Hub (stellt euch ein an der Wand befestigtes iPad vor) ein Erfolg wird, könnte sich Apple ermutigt fühlen, seine Präsenz im Wohnzimmer zu erweitern. Und ein vollwertiger Fernseher dürfte genau der richtige Kandidat hierfür sein.

Der Markt für intelligente Haustechnik ist in vollem Gange, und der Fernseher ist nach wie vor der Mittelpunkt der meisten Menschen in ihren Wohnzimmern. Ein Apple-Fernseher könnte auf das bestehende Ökosystem – AirPlay, Home, Apple Music und Apple Arcade – aufbauen und alles in einem nahtlosen Paket vereinen. Stellt euch einen Apple Fernseher vor, der nicht nur Inhalte streamt, sondern auch tief in euer Smart Home integriert ist und eure Beleuchtung, Sicherheitskameras und vieles mehr steuert. Natürlich wäre hierzu auch eine Apple TV Set-Top-Box fähig, aber diese Art der Integration bietet derzeit kein Fernsehgerät eines Drittanbieters, selbst wenn dieser die Apple Dienste unterstützt.

Wie könnte ein Apple-Fernsehgerät aussehen?

Es macht Spaß, davon zu träumen, was ein Apple Fernseher alles bieten könnte. Eines ist fast sicher: Das Gerät würde ein sehr elegantes, hochwertiges Design haben. Man denke an minimale Ränder, einen eleganten Standfuß und vielleicht sogar eine Designsprache, die von den neuen iMacs inspiriert ist – was einige gewagte Farbentscheidungen bedeuten könnte.

Auf der technischen Seite müsste Apple etwas Besonderes bieten, um mit Branchenriesen wie Samsung, LG und Sony zu konkurrieren, die bereits OLED-Bildschirme, 4K HDR und andere High-End-Funktionen anbieten. Die Displays von Apple sind immer erstklassig – man denke nur an die XDR-Displays des iPad Pro und des MacBook Pro. Wenn Apple eine ähnliche Technologie auf einen Fernseher übertragen würde, könnten wir von herausragenden Kontrastverhältnissen und beeindruckender Farbgenauigkeit ausgehen.

Allerdings ist der Fernsehgerätemarkt kein einfaches Terrain. Er ist hart umkämpft, und die Gewinnspannen sind hauchdünn. TV-Marken sind es gewohnt, hochwertige Bildschirme zu äußerst wettbewerbsfähigen Preisen zu produzieren. Apples Ansatz würde sich mit ziemlicher Sicherheit an das obere Ende des Spektrums anlehnen.