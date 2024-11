Seit dem Start von Apple TV+ am 01. November 2019 ist das Portfolio des Video-Streaming-Dienstes deutlich angestiegen. Nun hat das Unternehmen aus Cupertino eine weitere Serie „an Land gezogen“. In „Cape Fear“ wird Javier Bardem die Hauptrolle spielen. Die neue Serie stammt von Schöpfer Nick Antosca und den Oscar-Preisträgern Martin Scorsese und Steven Spielberg.

Apple TV+ bestellt neue Serie “Cape Fear“

Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass es sein Angebot an preisgekrönten Originalserien um die neue Serie “Cape Fear“ erweitert. Diese wird von Nick Antosca („The Act“, „Candy“, „A Friend of the Family“) geschrieben und produziert, die Oscar-Preisträger Martin Scorsese und Steven Spielberg fungieren als ausführende Produzenten. Der Oscar-Preisträger Javier Bardem übernimmt die Hauptrolle und ist ausführender Produzent.

In “Cape Fear“ zieht für die glücklich verheirateten Anwälte Amanda und Steve Bowden ein Sturm auf, als Max Cady (gespielt von Bardem), ein berüchtigter Killer aus ihrer Vergangenheit, aus dem Gefängnis kommt. Die 10-teilige Serie ist ein spannender Thriller im Hitchcock-Stil und eine Auseinandersetzung mit Amerikas Obsession mit wahren Verbrechen im 21. Jahrhundert.

“Cape Fear“ stammt von UCP, einer Abteilung der Universal Studio Group, und Amblin Television und basiert sowohl auf dem Roman „Die Henker“, der Gregory Peck als Inspiration für seinen gleichnamigen Spielfilm für Universal Pictures (1962) diente, als auch auf dem gefeierten Remake von Scorsese aus dem Jahr 1991.

Neben “Cape Fear“ wird Bardem im kommenden Jahr auch in dem mit Spannung erwarteten Spielfilm „F1“ von Apple Original Films zu sehen sein, der im Sommer 2025 weltweit in die Kinos kommen wird.