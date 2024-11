Apple TV+ steht möglicherweise vor einem Umbruch. Die Plattform bietet zwar einige großartige Serien und Filme, hat aber Schwierigkeiten, die erhoffte große Abonnentenbasis zu erreichen. Was hat Apple also vor, um das zu ändern? Nun, man öffnet womöglich die Pforten – zumindest teilweise. So will Apple einem neuen Bericht von Bloomberg zufolge einige seiner Filme an andere Dienste lizenzieren, um die Verluste zu verringern und mehr Zuschauer auf die hauseigenen Inhalte aufmerksam zu machen.

Apple TV+ Filme auf anderen Plattformen

Wenn ihr Apple TV+ schon länger nutzt, habt ihr wahrscheinlich die Höhen und Tiefen der Plattform mitbekommen. Es gab einige große Erfolge – man denke nur an Ted Lasso, Severance und The Morning Show – aber selbst mit diesen Erfolgen hat Apple TV+ es nicht geschafft, die gleiche Zugkraft wie Streaming-Giganten wie Netflix oder Disney+ zu erreichen. Jetzt könnte Apple seinen Ansatz überdenken. So heißt es bei Bloomberg, dass das Unternehmen einige seiner Filme auch auf anderen Plattformen anbieten will. Dabei soll Apple nicht nur Streaminganbieter im Fokus haben, sondern auch TV-Sender. Die Idee ist einfach: Wenn die Leute nicht zu Apple TV+ kommen, kommt halt Apple TV+ zu den Leuten.

Laut Lucas Shaw von Bloomberg hat Apple eigens eine Führungskraft eingestellt, die sich um diese neuen Lizenzvereinbarungen kümmern soll. Das Interessante daran ist, dass Apple zwar bereit ist, Lizenzen für seine Originalfilme zu vergeben, aber nicht für seine TV-Serien – zumindest noch nicht. Das bedeutet, dass wir Ted Lasso in nächster Zeit nicht auf der Plattform eines Konkurrenten sehen werden.

Kostenreduzierung und Sichtbarkeit

Warum also macht Apple diesen Schritt? Es geht vor allem um die Finanzen und die Sichtbarkeit. Der Start von TV+ war eine große Investition für Apple, aber der Aufbau eines Publikums bedeutet einen noch größeren finanziellen Kraftakt. Berichten zufolge haben mittlerweile CEO Tim Cook und Service-Chef Eddy Cue das TV+ Team dazu angehalten, Wege zu finden, um die Kosten zu senken und den Erfolg der Plattform zu vergrößern – keine leichte Aufgabe.

Die Lizenzierung könnte ein kluger Weg sein, dies zu erreichen. Anstatt mehr Geld in die direkte Förderung von TV+ zu stecken, kann Apple seine Filme an andere Kanäle lizenzieren und einen stetigen Strom von Lizenzgebühren einnehmen – und gleichzeitig seine Inhalte vor mehr Zuschauern zeigen.

Und dann ist da noch der internationale Aspekt. Apple TV+ war schon immer ehrgeizig in Bezug auf eine globale Ausrichtung, aber Streaming in verschiedenen Ländern ist nicht einfach. Die Lizenzierung an ausländische Fernsehsender könnte Apple dabei helfen, Zuschauer in Ländern zu erreichen, in denen sein Streaming-Dienst noch nicht so sehr Fuß gefasst hat. Es ist ein praktischer Weg, um die Markenbekanntheit außerhalb der USA zu steigern, ohne dass die Vermarktung von Apple TV+ in jedem Winkel der Welt von Grund auf neu aufgebaut werden muss.