Offensichtlich ist Apple dazu übergegangen, den Verkauf des Lightning auf 3,5‑mm-Kopfhöreranschluss Adapters einzustellen. Dieser wurde im Jahr 2016 zusammen mit dem iPhone 7 und iPhone 7 Plus auf den Markt gebracht.

Apple stellt Verkauf des Lightning auf 3,5‑mm-Kopfhöreranschluss Adapters ein

Wirft man einen Blick in den Apple Online Store, so zeigt sich, dass der Lightning auf 3,5‑mm-Kopfhöreranschluss Adapter hierzulande als „ausverkauft“ markiert ist. Aber auch in den USA und vielen weiteren Ländern ist der Adapter nicht mehr erhältlich.

In vereinzelten Ländern, darunter Frankreich, Schweden und Norwegen lässt sich der Adapter noch bei Apple bestellen, so Macrumors. Allerdings gehen wir davon aus, dass in diesen Ländern nur noch die Restbestände abverkauft werden. Ähnlich ging der Hersteller im Laufe dieses Jahres mit dem SuperDrive vor. Das Laufwerk war zunächst in Einzelnen Ländern nicht mehr erhältlich und wurde kurze Zeit später komplett vom Markt genommen.

Der ein oder andere wird sich noch erinnern. Apple hatte den Lightning auf 3,5‑mm-Kopfhöreranschluss Adapter allen iPhone 7, iPhone 8 und iPhone X Modellen beigelegt. Mit dem iPhone XS gehörte der Adapter nicht mehr zum Lieferumfang. Allerdings verkaufte der Hersteller den Adapter weiterhin über seinen Online Store. Kostenpunkt: 10 Euro. Nun wird er allerdings aus dem Sortiment genommen.

Mit dem Adapter können Benutzer kabelgebundene Kopfhörer mit 3,5-mm-Stecker über den Lightning-Anschluss an iPhone-Modelle ohne Kopfhörerbuchse angeschlossen werden. apple verkauft aktuell nur noch das iPhone 14 (Plus) und das iPhone SE mit Lighting-Anschluss. Allerdings dürften diese Modelle im kommenden Jahr eingestellt werden. Alle iPhone 15 und iPhone 16 Modelle verfügen über einen USB-C Anschluss. Den passenden USB‑C auf 3,5‑mm-Kopfhörer­anschluss Adapter könnt ihr euch für 10 Euro sichern.