Mit OpenAI hat Apple bereits seinen ersten Partner für die Erweiterung von Apple Intelligence gefunden. Neben OpenAIs ChatGPT sollen jedoch auch weitere KI-Modelle den Weg in Apples Betriebssysteme finden. Während ChatGPT bereits mit iOS 18.2 am Start sein wird, gibt es noch keinen Zeitplan für die Integration von anderen KI-Diensten. Doch es zeichnet sich ab, dass der heißeste Kandidat hierfür Google Gemini ist, wie Bloombergs Mark Gurman in seinem „Power On“ Newsletter berichtet.

Apples KI-Partnerschaften

Im Moment konzentriert sich Apple darauf, ChatGPT in das iOS-Ökosystem zu integrieren. Mit dem iOS 18.2 Update, das im Dezember offiziell veröffentlicht wird, erhalten Nutzer (außerhalb der EU) eine ChatGPT-Integration. Die Partnerschaft mit OpenAI ist ein großer Schritt nach vorne für Apples KI-Strategie, aber was ist mit Google Gemini?

Eine Zeit lang gab es Gerüchte, dass Apple auch ein Auge auf andere wichtige Akteure in der KI-Chatbot-Szene geworfen hat – insbesondere auf Google Gemini und Claude von Anthropic. Diese potenziellen Partnerschaften wurden bereits im Juni von Craig Federighi, Apples Software-Chef, erwähnt, der sein Interesse an der Aufnahme von Gemini in die Apple Intelligence-Familie angedeutet hatte. Nun gibt es neue Informationen aus dem „Power On“ Newsletter von Mark Gurman.

Laut Gurman scheint Apple froh zu sein, OpenAI einen Vorsprung zu verschaffen, bevor das Unternehmen aus Cupertino andere Chatbots ins Spiel kommen lässt. Wer also hofft, dass Google Gemini noch in diesem Jahr auf den Markt kommen wird, muss leider seine Erwartungen zurückschrauben. So wie es im Moment aussieht, wird die Integration von Gemini nicht vor nächstem Jahr erfolgen.

Gurman schreibt:

„Weitere zukünftige Verbesserungen umfassen eine Integration mit Google Gemini. Aber Apple wird OpenAI wahrscheinlich ein nettes Zeitfenster der Exklusivität einräumen, zumal Apple nicht für die Technologie zahlen muss. Ich würde also nicht erwarten, dass der Gemini-Chatbot vor dem nächsten Jahr in iOS erscheint.“

Ob das bedeutet, dass Gemini im Frühjahr (vielleicht mit iOS 18.4) oder später mit iOS 19 kommen wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit Gewissheit gesagt werden. Was wir wissen, ist, dass Apple OpenAI vorerst ein schönes Exklusivitätsfenster einräumt, wahrscheinlich, um zu sehen, wie die Nutzer auf einen KI-Partner reagieren, bevor man die Tür für weitere öffnet.

Falls ihr dennoch darauf brennt, Google Gemini auf dem iPhone schon jetzt in die Finger zu bekommen, bietet Google eine eigenständige Gemini-App im App Store an. Die neue App bietet einen direkten Zugriff auf Googles KI-Tools, einschließlich der Unterstützung für Gemini Live. Ihr könnt mit Gemini Live sogar direkt über den Sperrbildschirm oder der Dynamic Island interagieren, ohne die Haupt-App öffnen zu müssen.

Apple Intelligence bleibt der Fokus

Auch wenn Apple mit KI-Partnern verhandelt, bleibt Apple Intelligence der Kern der generativen KI-Funktionen in iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia. Das Unternehmen will es Nutzern jedoch ermöglichen, andere Modelle zu nutzen, wenn Siri nicht helfen kann. Siri ermittelt, ob es sinnvoll ist, Anfragen an ChatGPT und Co. weiterzuleiten, und bittet den Benutzer um die Erlaubnis zur Weitergabe. Auf diese Weise kann Siri die Fähigkeiten von anderen Diensten nutzen, ohne zwischen den Tools wechseln zu müssen.