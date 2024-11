Capcom erweitert sein Gaming-Angebot: Ab dem 10. Dezember 2024 könnt ihr Resident Evil 2 auf iPhones, iPads und Macs erleben. Damit bringt Capcom das gefeierte Horror-Remake direkt auf eure Apple-Geräte – und versetzt euch mitten hinein in die gruselige Atmosphäre von Raccoon City.

Resident Evil 2 kostenlos testen

Resident Evil 2 wird als kostenloser Download verfügbar sein – zumindest in Form einer Testversion. Ihr könnt also erstmal in das Horror-Spektakel hineinschnuppern, bevor ihr euch entscheidet, ob ihr die Vollversion kaufen möchtet. Der Preis für die Vollversion beträgt 39,99 Euro.

Schon jetzt könnt ihr euch das Spiel im App Store vorbestellen. Bis zum Release am 10. Dezember ist womöglich ein Blick auf die Speicherverwaltung ratsam, denn Resident Evil 2 benötigt beispielsweise in der iPhone-Version satte 22,1 GB Speicherplatz.

Technische Anforderungen: Keine halben Sachen

Capcom setzt bei der Portierung des Resident Evil 2 Remakes klare technische Standards – und die sind nicht ohne. Auf dem iPhone wird mindestens ein Modell der 15-Pro-Serie benötigt, und auch auf dem iPad müssen M1-Chips oder neuer her. Mac-Nutzer sind ebenfalls nur dann am Start, wenn ihr Gerät mit einem M1-Chip oder besser ausgestattet ist. Das bedeutet: Wer ein älteres Gerät hat, bleibt leider außen vor.

Aber genau diese hohen Anforderungen sprechen für die Qualität, die Capcom liefern möchte. Grafik, Atmosphäre und Gameplay haben schon auf dem PC und der PlayStation sowie Xbox überzeugt und Apple will hier in nichts nachstehen – das geht eben nur, wenn die Hardware mithalten kann.

Cross-Progression: Überall weiterspielen

Für diejenigen unter euch, die gerne zwischen verschiedenen Apple-Geräten hin- und herwechseln, bietet Resident Evil 2 eine große Hilfe: Cross-Progression. Ihr könnt beispielsweise auf dem iPhone beginnen und später nahtlos auf dem Mac weiterspielen. Euer Fortschritt bleibt dabei erhalten. Dank des Universal-Purchase-Modells müsst ihr das Spiel auch nur einmal kaufen, um es auf all euren kompatiblen Apple-Geräten spielen zu können.

Die Story von Resident Evil 2

Die Geschichte von Resident Evil 2 spielt wenige Monate nach den Ereignissen des Vorgängers, in dem die S.T.A.R.S.-Mitglieder Jill Valentine und Chris Redfield gegen die Machenschaften der Umbrella Corporation und ihre biochemischen Experimente kämpften. In Resident Evil 2 macht sich nun der Polizist Leon S. Kennedy auf den Weg nach Raccoon City, um in der Polizeistation seinen ersten Arbeitstag anzutreten, der schlechter nicht hätte starten können.

Nach einem Zwischenstopp an einer von Zombies überrannten Tankstelle trifft er auf Claire Redfield, die nach ihrem Bruder Chris sucht. Schnell wird beiden klar, dass Raccoon City von wandelnden Untoten eingenommen wurde und ihr Überleben alles andere als sicher ist. Das Schicksal trennt Leon und Claire kurz nach ihrer Ankunft in der Stadt, und je nachdem welche Kampagne ihr wählt, schlüpft ihr in die Rolle von Leon oder Claire und flüchtet in die Polizeistation. Diese sollte eigentlich als sicherer Ort dienen, doch die Realität sieht anders aus.

