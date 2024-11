Langsam aber sicher steuern wir auf das Jahresende zu. Dies nutzt Apple Jahr für Jahr, um Jahrescharts, die beliebtesten Inhalte etc. bekannt zu geben. Nun hat das Unternehmen die beliebtesten Podcasts des Jahres 2024 veröffentlicht.

Apple gibt die beliebtesten Podcasts des Jahres 2024 bekannt

Los geht es mit den Jahrescharts 2024. Heute hat Apple die beliebtesten Podcasts des Jahres 2024 veröffentlicht, mit Charts zum Jahresende, die für Hörer in fast 100 Ländern und Regionen lokalisiert worden sind.

Die Charts 2024 sind bis zum Ende des Jahres im Tab „Entdecken“ in der Apple Podcasts App verfügbar. Sie enthalten die beliebtesten Podcasts insgesamt, die besten neuen Podcasts, die in diesem Jahr zum ersten Mal ausgestrahlt worden sind, die Podcasts mit den meisten Followern, die meistgeteilten Podcasts und Folgen sowie die besten kostenlosen und Abo-Kanäle. Hörer in mehr als 15 Märkten können zudem „Unsere Lieblings-Podcasts“ entdecken, eine handverlesene Sammlung herausragender erzählerischer und episodischer Serien, die bei den Hörern in diesem Jahr großen Anklang gefunden haben.

Top Podcasts

LANZ & PRECHT Verbrechen Mordlust Kurt Krömer – Feelings Hotel Matze MORD AUF EX Baywatch Berlin Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft Psychologie to go! Lage der Nation – der Politik-Podcast aus Berlin

Die vollständigen Charts findet ihr hier.