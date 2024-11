Aqara, ein Anbieter von Smart Home Produkten – hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen zwei neue Produkte in Deutschland auf den Markt bringt. Die Rede vom Aqara Rauchmelder sowie von der Ventilsteuerung T1.

Aqara Rauchmelder ab sofort in Deutschland erhältlich

Ab sofort ist der Aqara Rauchmelder in Deutschland erhältlich. Der neue Sensor ist vollgepackt mit intelligenten Funktionen und bietet eine breite Kompatibilität mit Smart-Home-Plattformen.

Der Aqara Rauchmelder ist mit einer leistungsstarken Sirene ausgestattet, die einen Alarm von bis zu 85 Dezibel auslöst, und einer LED-Anzeige, die rot blinkt, sobald Rauch erkannt wird. Darüber hinaus löst er alle mit Sirenen ausgestatteten Aqara-Hubs und weitere gruppierte Aqara-Rauchmelder im Haus aus und alarmiert so die Familienmitglieder in jedem Raum.

Solltet ihr bei der Alarmauslösung nicht zu Hause sein, so erhalten ihr auf eurem Smartphone Echtzeitwarnungen und könnt von überall aus reagieren. So könnt ihr beispielsweise mit einer Innenkamera von Aqara die Situation prüfen und so die Wahrscheinlichkeit von Fehlalarmen verringern. Nichtsdestotrotz empfiehlt es sich immer, einen Alarm auch vor Ort zu kontrollieren bzw. kontrollieren zu lassen.

Der Rauchmelder lässt sich nahtlos in führende Plattformen wie Amazon Alexa, Apple Home und Google Home integrieren und unterstützt Matter-over-Bridge für zukunftssichere Interoperabilität. Der auf dem Zigbee-Protokoll basierende Rauchmelder von Aqara ist wartungsarm und verfügt über eine extrem lange Batterielebensdauer von bis zu 10 Jahren.

Der Aqara Rauchmelder ist ab sofort zum Preis von 44,99 Euro bei Aqara Händler erhältlich. Bei Amazon wird er in den kommenden Wochen verfügbar sein.

Ventilsteuerung T1 ist da

Ab sofort ist auch die Ventilsteuerung T1 erhältlich. Dabei handelt es sich um eine Nachrüstlösung für die intelligente Steuerung von Wasseranschlüssen. Die Ventilsteuerung T1 bietet Hausbesitzern einen zusätzlichen Schutz vor Wasserlecks. Durch die Kopplung des Geräts mit Wasserlecksensoren können Benutzer ein DIY-Wassermanagementsystem erstellen, das rund um die Uhr Echtzeit-Leck-Überwachung und sofortige automatische Abschaltung im Falle einer potenziellen Überschwemmung bietet, was Wasserschäden verhindert, insbesondere wenn die Hausbesitzer nicht zu Hause sind. Die Ventilsteuerung kann auch ferngesteuert oder über die mobile Anwendung manuell programmiert werden.

Die Ventilsteuerung T1 wurde für eine einfache Installation optimiert und kann für eine leichte Nachrüstung an den Hebel- oder Klappgriffen der meisten Haushaltsventile angeschlossen werden. Sie ist mit DN15, DN20 und DN25 (1/2″, 3/4″ und 1″) Rohren kompatibel und ist DIY-freundlich, da keine größeren Änderungen an den bestehenden Rohrleitungen erforderlich sind. Da das Gerät mit vier AA-Batterien betrieben wird, kann es praktisch überall ohne zusätzliche Verkabelung installiert werden. Das energiesparende Zigbee-Protokoll ermöglicht eine Batterielebensdauer von bis zu zwei Jahren*, was die Ventilsteuerung T1 kostengünstig und wartungsarm macht.

Durch die Matter-Kompatibilität über die Aqara Matter Bridge kann die Ventilsteuerung T1 nahtlos in die meisten Plattformen von Drittanbietern wie Amazon Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant, Homey und Samsung SmartThings integriert werden.

Die Ventilsteuerung T1 ist ab sofort zum Preis von 69,99 Euro bei Amazon und Co. erhältlich.