Der eigentliche Black Friday wird zwar erst in der kommenden Woche gefeiert, dies hält viele Unternehmen allerdings nicht davon ab, bereits ihre Black Friday Angebote im Vorfeld aufzulegen. Ihr müsst auch keine Sorge haben, dass die Preise zum Black Friday noch einmal drastisch im Preis gesenkt werden und ihr die echten Schnäppchen verpasst. Die Preise, die EcoFlow schon jetzt anbietet, gelten auch am Black Friday. Ihr spart bis zu 50 Prozent beim Kauf von Balkonkraftwerken, Powerstationen und mehr. 8 Prozent zusätzlichen Rabatt erhaltet ihr mit dem Rabattcode: EFEUAFF8 (Gilt nicht für neue Produkte).

EcoFlow startet Black Friday Aktion

EcoFlow, ein führender Anbieter von tragbaren, nachhaltigen Energielösungen, dreht zum Black Friday kräftig an der Preisschraube. Nachdem wir in den letzten zwei Jahren allerhand EcoFlow-Produkte getestet haben (u.a. PowerStream, Delta 2 Max und Glacier), blicken wir nun auf die Deals, die der Hersteller zum Black Friday 2024 aufgelegt hat. In der Tat sind ein paar echte Preiskracher dabei. Auch die kürzlich angekündigte Powerstation Delta Pro 3 wurden im Preis reduziert.

Highlights

Die EcoFlow Black Friday Angebot sind ab sofort und zeitlich befristet bis zum 02. Dezember 2024 bzw. solange der Vorrat reicht gültig.

-> Hier geht es zu den EcoFlow Black Friday Angeboten