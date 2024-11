Wenn sich einer der besten Fußballer der Welt mit einer der angesagtesten Audiomarken zusammentut, können wir durchaus etwas Besonderes erwarten. Apple enttäuscht uns auch dieses Mal nicht und zeigt mit ‘Beats by Dre’ und Erling Haaland, dass gerade ungewöhnliche Werbespots in Erinnerung bleiben. In dem Spot sehen wir, wie Haalands Training in der norwegischen Wildnis aussieht und erhalten gleichzeitig einen Einblick in seinen trockenen Sinn für Humor.

„Das Gewöhnliche ist für alle anderen“

Die Kulisse könnte nicht passender sein. Norwegens raue Landschaft ist die perfekte Umgebung für Haalands intensive Trainingsszenen. Wir sprechen von dichten Wäldern, felsigen Pfaden und einer Atmosphäre, die Lust darauf macht, die Schuhe zu schnüren und loszulaufen.

Haalands Stärke steht im Vordergrund, während er sich durch die Workouts pusht, aber es gibt auch eine spielerische Ebene. Man spürt, wie seine Persönlichkeit durchscheint, und sieht, dass er sich zwar auf sein Training konzentriert, aber auch ein bisschen Spaß haben kann. Dabei darf das passende Motto nicht fehlen: „Ordinary is for everyone else“ (Das Gewöhnliche ist für alle anderen).

Wenn Haaland sich durch seine Trainingsroutinen arbeitet, ist Beats mit dabei – es handelt sich immerhin noch um einen Werbespot. Das Video zeigt einige von Haalands bevorzugten Beats-Geräten. Wir sehen ihn mit den Beats Fit Pro, dem Beats Solo 4 und mit dem Beats Pill. Jedes Produkt bringt seine eigene Stimmung in die Szenen ein. Haaland selbst sagte dazu Folgendes: „Die große Vielfalt der Beats-Produkte motiviert mich immer wieder aufs Neue. Es war fantastisch, für diesen neuen Film wieder in Norwegen zusammenzuarbeiten.“

Hier der Werbespot:

