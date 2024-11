Nach dem iPhone 16 ist vor dem iPhone 17. Die 2025er Modelle sind bereits seit einiger Zeit in der Entwicklung und die finalen Spezifikationen dürften weitestgehend festgelegt sein. Dann werden auch der A19 und A19 Pro mit von der Partie. Diese Prozessoren sollen auf einer neuen 3nm Technologie (N3P) basieren.

iPhone 17: A19 und A19 Pro mit neuer 3nm Technologie

Beim aktuellen iPhone 16 und iPhone 16 Pro setzt Apple auf den A18 und A18 Pro. Diese werden mit TSMCs 3nm Prozess der zweiten Generation „N3E“ hergestellt, während der A17 Pro-Chip der iPhone 15 Pro Modelle mit TSMCs 3nmProzess der ersten Generation „N3B“ hergestellt wird.

Beim A19 und A19 Pro soll im kommenden Jahr eine neue 3nm Technologie zum Einsatz kommen, so Analyst Jef Pu (via Macrumors). „N3P“ gilt als Prozess-„Shrink“ im Vergleich zu N3E, was bedeutet, dass Chips, die mit dem neueren Verfahren hergestellt werden, eine höhere Transistordichte aufweisen. Das ist zwar keine Überraschung, bedeutet aber, dass die iPhone 17-Modelle des nächsten Jahres im Vergleich zu den iPhone 16-Modellen eine leicht verbesserte Leistung und Energieeffizienz aufweisen werden.

Zuletzt hieß es in der Gerüchteküche, dass TSMC in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 mit der Massenproduktion von Chips beginnen würde, die im N3P-Verfahren hergestellt werden.

Im Jahr 2026 könnten Apple beim A20 und A20 Pro dann erstmals auf Chip setzen, die im 2nm Prozess von TSMC gefertigt werden.