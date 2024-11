Nachdem Apple Anfang des Monats das neue MacBook Pro Lineup veröffentlicht hatte, zeigten schnell die ersten Tests, welche Leistung unter der Haube steckt. Insbesondere die CPU-Benchmarks zeichneten ein sehr vielversprechendes Bild für Apples M4 Max SoC (System on a Chip). Jetzt erhalten wir mit einigen neuen Blender GPU-Benchmarks einen noch besseren Eindruck von der Leistungsfähigkeit des M4 Max.

M4 Max vs. Nvidia GPUs

Blender ist ein 3D-Grafikprogramm, das von Künstlern, Animatoren und Kreativen auf der ganzen Welt verwendet wird. Der Blender-Benchmark ist ein idealer Test für die reale Leistung bei Rendering-Aufgaben – weniger synthetisch und mehr im Einklang mit dem, was wir alle bei der tatsächlichen kreativen Arbeit machen möchten. Dabei zeigen uns die neuen Blender Open Data Benchmarks, wie gut Apples M4 Max im Vergleich zur Konkurrenz abschneidet, insbesondere zu den etablierten GPUs von Nvidia.

Wie schneidet der M4 Max also ab? Apples Kraftpaket erzielte in 28 Tests des Blender-Benchmarks durchschnittlich 5208 Punkte – das ist ein Ergebnis, das sich mit den Spitzenreitern messen kann. Der Chip liegt knapp unter der Laptop-Version der RTX 4080 von Nvidia und über der Desktop-RTX 3080 Ti der vorherigen Generation sowie der neueren Desktop-RTX 4070. Das ist beeindruckend, wenn man bedenkt, dass die Grafikeinheit des M4 Max komplett im SoC integriert ist. Bei Apple ist man also nicht auf eine sperrige, diskrete GPU angewiesen, wie es bei Nvidia der Fall ist.

Aber so gut sich das alles auch anhört, Apples Chip ist noch nicht so weit, dass er Nvidias Flaggschiff-GPU die Krone streitig machen kann. Wenn man sich die derzeit beste Laptop-GPU von Nvidia, die RTX 4090, ansieht, fällt der M4 Max zurück. Nvidias Laptop 4090 erreicht in Blender eine durchschnittliche Punktzahl von 6863, was sie etwa 30 % schneller macht als Apples M4 Max. Das ist ein beträchtlicher Vorsprung für diejenigen, bei denen die Pferdestärke die absolute Priorität darstellt.

Effizienz vs. reine Leistung

Natürlich hat der M4 Max neben der reinen Geschwindigkeit noch ein paar andere Tricks in petto. Apple hat schon immer auf Effizienz gesetzt, und auch der M4 Max folgt diesem Konzept. Der Chip läuft mit einem Bruchteil der Energie, die die Nvidia RTX 4090 benötigt. Für alle, die es leid sind, einen Stromfresser von der Größe eines gefühlten Schuhkartons mit sich herumzutragen, ist Apples Ansatz die bessere Wahl – auch wenn das bedeutet, dass man etwas Leistung opfern muss.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der M4 Max auch im Grafikbereich ein ernstzunehmender Konkurrent ist, vor allem, wenn man bedenkt, wie viel Energieeffizienz der Chip mit sich bringt. Er ist fast auf Augenhöhe mit einigen Top-Desktop-GPUs von Nvidia und das bei einem deutlich geringeren Stromverbrauch. Für Kreativprofis, die häufig unterwegs sind und nach einer mobilen Workstation suchen, ist dies ein wahr gewordener Traum. Aber wenn ihr jemand seid, der eine absolute Spitzen-GPU braucht, insbesondere für anspruchsvolle 3D-Arbeiten oder intensive Rendering-Sessions, dann haben die besten Angebote von Nvidia immer noch die Nase vorn.