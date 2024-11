Apple TV+ hat einen ersten Teaser für „The Studio“ veröffentlicht. „The Studio“ ist Apples neuste Originalserie, die für Comedy-Fans interessant sein dürfte – vor allem für diejenigen, die den einzigartigen Humor von Seth Rogen (Platonic, Bad Neighbors) zu schätzen wissen. Die 10-teilige Serie startet am 26. März 2025 mit einer Premiere von zwei Episoden.

„The Studio“ auf Apple TV+

„The Studio“ zeigt uns Seth Rogen in der Hauptrolle als Matt Remick, den frisch gebackenen Leiter der Continental Studios. Das fiktive Filmstudio steckt in großen Schwierigkeiten und versucht, sich in einer Branche über Wasser zu halten, die nicht immer allzu freundlich zu den Künstlern ist.

Matt und sein Team von Führungskräften sehen sich mit einer Reihe von komisch-chaotischen Herausforderungen konfrontiert: Künstler mit mehr Ego als Verstand, Firmenbosse, die Blockbuster-Erfolge fordern, und das alltägliche Drama, Filme zu produzieren, die Leute vielleicht tatsächlich sehen wollen. Wenn ihr euch schon immer gefragt habt, was hinter den Studiotoren vor sich geht, dann verspricht die Serie, all das Chaos und die „Fast-Katastrophen“ zu liefern, die Hollywood zu bieten hat – natürlich alles für das ironische Comedy-Format angepasst.

Seth Rogen steht nicht nur vor der Kamera, sondern ist auch hinter der Kamera stark involviert. Zusammen mit Evan Goldberg hat Rogen das Drehbuch geschrieben, Regie geführt und „The Studio“ produziert. Die Serie versammelt ein hochkarätiges Ensemble, darunter die Emmy-, SAG- und Golden-Globe-Preisträgerin Catherine O’Hara, die für den Emmy nominierte Kathryn Hahn, Ike Barinholtz und Chase Sui Wonders. Der für den Academy Award nominierte und für den Emmy Award nominierte Bryan Cranston wird als Gaststar auftreten.

Apple TV+ hat sich für einen wöchentlichen Veröffentlichungsplan entschieden. Nach dem Debüt mit zwei Episoden am 26. März werden wir bis zum 21. Mai jede Woche eine neue Episode bekommen. Doch zuvor, hier der erste offizielle Teaser: