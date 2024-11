Das Angebot auf Apple TV+ wächst weiter an. Dieses Mal hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass man an einem Dokumentarfilm über die legendären Rockikonen von „Fleetwood Mac“ arbeitet.

„Fleetwood Mac“: neue Doku kommt auf Apple TV+

Apple TV+ hat eine neue Dokumentation über die Rocklegende von „Fleetwood Mac“ angekündigt. Der vollständig autorisierte Dokumentarfilm wurde vom fünffachen Oscar-Nominierten und Gewinner des Irving G. Thalberg Memorial Awards, Frank Marshall („The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart“, „The Beach Boys“, „Rather“) gedreht, und zum ersten Mal überhaupt erzählen die Grammy-ausgezeichneten Mitglieder der Rock & Roll Hall of Fame, Fleetwood Mac, ihre außergewöhnliche Geschichte in ihren eigenen Worten.

Apple TV+ beschreibt die Doku wie folgt

Nach ihrem glücklichen Zusammentreffen im Jahr 1974 blicken Mick Fleetwood, John McVie, Christine McVie, Lindsey Buckingham und Stevie Nicks auf ihre über 50-jährige, kompromisslose Geschichte zurück, von ihren Rekordaufnahmen und Tourneen – darunter noch nie zuvor gesehenes Filmmaterial, exklusive neue Interviews und Archivinterviews der verstorbenen Christine McVie – bis heute. Der Film wird untersuchen, wie die Höhen und Tiefen der Band, ihre persönliche Belastbarkeit und ihre musikalische Geschicklichkeit zusammenkamen, um Songs zu schaffen, die den Test der Zeit bestanden haben und bleibende Meisterwerke sind. Er wird die Fans durch die Höhen und Tiefen ihrer brillanten Karriere führen und die außergewöhnlichen Zutaten beleuchten, die jedes Mitglied zur ungewöhnlichen Alchemie der Band beitrug – einer musikalischen Verbindung, die weltweit mehr als 220 Millionen Platten verkaufte. Der Dokumentarfilm wird untersuchen, was es dieser Kombination von Künstlern ermöglichte, immer wieder einzigartige musikalische Werke zu schaffen, und was sie wieder zusammenbrachte und zusammenhielt, als jeder mögliche Druck, sowohl außerhalb als auch innerhalb der Band, sie auseinander zu treiben drohte.

Apple TV+ hat noch nicht in Aussicht gestellt, wann der Dokumentarfilm auf dem Video-Sreaming-Portal starten wird.