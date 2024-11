Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple Updates auf iOS 18.1.1, iPadOS 18.1.1, iOS 17.7.2, iPadOS 17.7.2, macOS 15.1.1, visionOS 2.1.1 und Safari 18.1.1 veröffentlicht. Neue Funktionen sind nicht an Bord. Nichtsdestotrotz können wir euch nur dringend empfehlen, die Updates zu installieren.

Apple schließt Sicherheitslücken

Apple hat am gestrigen Abend einen Schwung an Updates auf den eigenen Servern platziert. Die Freigabe erfolgte aus gutem Grund. Während keine neuen Funktionen implementiert wurden, hat Apple zwei Sicherheitslücken geschlossen.

Wirft man einen Blick auf die jeweiligen Support-Dokumente, so zeigt sich, dass Apple zwei Sicherheitslücken im Bereich JavaScriptCore und WebKit geschlossen hat. So kann eine manipulierte Webseite dazu führen, dass Angreifer willkürlichen Code ausführen können. Apple ist ein Bericht bekannt, wonach die Sicherheitslücke auf Intel-basierten Mac-Systemen möglicherweise aktiv ausgenutzt wurde. Beide Lücken wurden von der Google Threat Analysis Group entdeckt und an Apple gemeldet.

Kurzum: Auch wenn die Updates keine neuen Funktionen mit sich bringen, solltet ihr diese zeitnah installieren.