waipu.tv startet am heutigen 20. November in die Cyberweek 2024 und läutet den „Deal des Jahres ein“. Ihr erhaltet nur für kurze Zeit 50 Prozent Rabatt auf zahlreiche Pakete, auch inkl. Netflix, Disney+ und 4K Stick.

waipu.tv: 50 Prozent Rabatt auf alle Pakete (inkl. Netflix und Disney+)

Die waipu.tv Cyberweek-Deals können sich wirklich sehen lassen. Nur für kurze Zeit erhalten Neukunden sowie berechtigte1 Bestandskunden 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Pakete und Optionen. Neben den beliebten Paketen Comfort und Perfect Plus sind auch die Bundles inkl. Netflix und Disney+ im Angebot.

In unseren Augen wirklich spannend ist, dass die Aktion nicht nur die waipu.tv eigenen Pakete umfasst, sondern auch die Kombinationen mit Netflix und Disney+ sehr attraktiv erscheinen lassen. SO zahlt ihr für waipu.tv Perfect Plus mit Disney Standard (mit Werbung) gerade einmal 8 Euro pro Monat.

Cyberweek-Angebote im Überblick

Pakete mit 50 Prozent Rabatt für 12 Monate

Comfort-Paket: nur 3,74 Euro pro Monat

Perfect Plus-Paket: nur 6,50 Euro pro Monat

Perfect Plus mit Netflix

Standard (ohne Werbung): nur 12,74 Euro pro Monat

Standard (mit Werbung): nur 8 Euro pro Monat

Premium: nur 15,74 Euro pro Monat

Perfect Plus mit Disney+

Standard (ohne Werbung): nur 10,74 Euro pro Monat

Standard (mit Werbung): nur 9 Euro pro Monat

Premium: nur 12,74 Euro pro Monat

Das Perfect Plus Stick-Bundle erhaltet ihr für nur 8,00 Euro pro Monat.

Die 50 Prozent Rabatt sind in unseren Augen schon eine Ansage. Insbesondere, wenn man berücksichtigt, dass man auch in Kombination mit Disney+ oder Netflix 50 Prozent sparen kann.

-> Hier geht es zur waipu.tv Cyberweek 2024