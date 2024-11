Shazam gehörte zu den ersten Apps, die seinerzeit auf unserem iPhone gelandet ist. Vor ein paar Jahren wurde Shazam von Apple übernommen und der Funktionsumfang ausgebaut und die Musikerkennung tiefer in iOS, iPadOS, macOS und Co. integriert. Nun hat Apple bekannt gegeben, dass seit der Einführung von Shazam über 100 Milliarden Songs erkannt wurden.

Mit Shazam sind jetzt 100 Milliarden Songs erkannt worden

Shazam startet seinerzeit als SMS-Service in Großbritannien. Anwender haben die Nummer „2580“ gewählt, ihr Handy in die Höhe gehalten, um die Musik zu identifizieren, und erhielten Songtitel und Künstler anschließend per SMS. Mit dem Start des App Stores im Jahr 2008 und die Einführung der iOS App von Shazam wurde die Technologie zur Musikerkennung vielen Millionen Nutzern verfügbar gemacht. Einen Meilenstein erreichte Shazam im Sommer 2011 als über eine Milliarden Songs erkannt wurden.

In den letzten 13 Jahren wurde das Ganze verhundertfacht. Über 100 Milliarden Songs wurden mittlerweile von Shazam erkannt. Um dies in die richtige Perspektive zu rücken:

Das entspricht zwölf erkannten Songs für jeden Menschen auf der Erde

Eine Person müsste 3.168 Jahre lang jede Sekunde ein Lied mit Shazam erkennen, um die Marke von 100 Milliarden zu erreichen.

Das ist mehr als das 2.200-fache der Suchen nach Shazams bisher meist „shazamten“ Song, „Dance Monkey“, mit bisher über 45 Millionen Tags.

Der 2023 in den Shazam Vorhersagen erwähnte Song „Beautiful Things“ von Newcomer Benson Boone ist der erste in diesem Jahr veröffentlichte Titel, der zehn Millionen Suchen erreicht hat, und dass auch im bisher kürzesten Zeitraum für diese Zahl – in 178 Tagen. Selbst bei diesem Tempo würde es über 4.800 Jahre dauern, bis er die 100 Milliarden-Marke erreicht.

Über 300 Millionen aktive Nutzer verzeichnet Shazam monatlich. Zu den jüngsten Innovationen gehört die Musikerkennung auf iOS und macOS, mit der Anwender:innen Musik in ihrer Umgebung oder in Apps schnell identifizieren können – sogar über Kopfhörer. Das neueste Update von watchOS geht noch einen Schritt weiter, indem es Shazam als Widget zum Smart Stapel hinzufügt und proaktiv Songerkennung vorschlagen kann, sobald Musik in der Nähe erkannt wird.