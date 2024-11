In den frühen Morgenstunden ist die Black Friday Woche auf Amazon angelaufen. An sofort und nur bis zum 02. Dezember könnt ihr euch zehntausende Angebote sichern. Tag für Tag werden neue Angebote dazu stoßen, während Angebote ausverkauft sind. Habt ihr Interesse an einem bestimmten Produkt? Dann greift besser zu, bevor der zur Verfügung stehende Vorrat aufgebraucht ist. Der diesjährige Black Friday bietet sich auch an, sich Amazon Hardware zum stark reduzierten Preis zu sichern. Besonders spannend ist unter anderem Echo Dot für nur 24,99 Euro und Fire TV Stick für nur 19,99 Euro.

Amazon Hardware deutlich im Preis gesenkt

In der Vergangenheit haben wir euch mehrfach daran erinnern, dass man Amazon Hardware im Rahmen von Aktionen zum reduzierten Preis kauft. Klar kann es Grunde geben, warum zum Normalpreis zugreift. Wenn man allerdings etwas flexibel beim Kauf ist, so wartet man auf die nächste Aktion und spart bares Geld. Dies bewahrheitet sich nun wieder. Die Black Friday Woche ist auf Amazon angelaufen und Echo (Dot), Fire TV, eero, Kindle und Co. stehen im Fokus.

Highlights

Angebot Amazon Fire TV Stick HD (Neueste Generation) | Free- und Live-TV, Alexa-Sprachfernbedienung,... Streamen in Full HD – Schnelles und günstiges Streamen in Full HD, vollständig über die...

Perfekt für neue Streaming-Nutzer – Streamen war noch nie so einfach! Greife auf Tausende...

Angebot Blink Outdoor – kabellose, witterungsbeständige HD-Überwachungskamera mit zwei Jahren... Blink Outdoor ist eine kabellose, batteriebetriebene HD-Überwachungskamera, mit der Sie Ihr Zuhause...

Entscheide dich für einen 30-tägigen Gratiszeitraum für das Blink-Abonnement, um Videoclips in...

Angebot Echo Pop (Neueste Generation) | Kompakter und smarter Bluetooth-Lautsprecher mit vollem Klang und... ECHO POP – Der kompakte smarte Bluetooth-Lautsprecher mit Alexa bietet vollen Klang, der perfekt...

STEUERE DIE MUSIK MIT DEINER STIMME – Bitte Alexa einfach, Musik, Hörbücher und Podcasts von...

Der neue Amazon Echo Spot (2024), smarter Wecker mit sattem Klang und Alexa, Schwarz JETZT NEU: ECHO SPOT – Ein stylischer smarter Wecker mit Alexa, der mit großartigem Klang...

PERSONALISIERBARE SMART CLOCK – Lies Uhrzeit, Wettervorhersage und Songtitel direkt vom Display...

Fire HD 10 Kids Pro-Tablet (Neueste Generation), für Kinder ab dem Grundschulalter |... SPARE BIS ZU 60 € – Du erhältst ein voll ausgestattetes Tablet (kein Spielzeug) mit einem...

KINDERSICHERUNG – Verwalte alles von der Amazon Kids-App oder einem Webbrowser aus,...

Amazon eero 6 Mesh-WLAN-Router | 900-Mbit/s-Ethernet | Bis zu 140 m² Abdeckung | Für Verbindungen... Wi-Fi-6-Abdeckung für das ganze Haus – eero 6 deckt bis zu 140 m² mit WLAN ab und unterstützt...

Vergessen Sie Funklöcher und Puffern – Die Mesh-WLAN-Technologie von eero passt sich optimal an...

Dies ist nur eine kleine Auswahl der reduzierten Amazon Produkte. Die vollständige Auswahl findet ihr hier.