Apple hat soeben bestätigt, dass das Unternehmen auch in diesem Jahr ein Black Friday & Cyber Monday Shopping Event veranstaltet. Diese findet vom 29. November bis zum 02. Dezember statt. Käufer qualifizierter Produkte erhalten eine Apple Geschenkkarte im Wert von bis zu 200 Euro geschenkt.

Apple kündigt Black Friday & Cyber Monday Shopping Event 2024 an

Falls ihr aktuell den Kauf eines Apple Produkts über den Apple Online Store plant, so können wir euch nur anraten, euren Kauf um ein paar Tage zu verschieben. Am 29. November 2024 startet bei Apple das Black Friday & Cyber Monday Shopping Event. Je nachdem, für welches Produkt ihr euch entscheidet, erhaltet ihr eine Apple Geschenkkarte von bis zu 200 Euro kostenlos dazu. Zu beachten gilt, dass eine Vielzahl an Apple Produkten an der Aktion teilnehmen, allerdings nicht alle. SO sind beispielsweise die neuen M4 Macs oder die iPhone 16 Familie ausgeschlossen. Benötigt ihr allerdings ein anderes Produkt und möchtet ihr direkt bei Apple einkaufen, so sichert euch die bis zu 200 Euro Apple Geschenkkarte.

Damit liegen die Preise indirekt auf dem Niveau mancher Apple-Vertriebspartner. Indirekt, da diese Art des Rabatts sich von direkten Preisnachlässen unterscheidet, da die Kunden die Geschenkkarten bei zukünftigen Einkäufen oder für Dienstleistungen wie Apps und Abonnements einlösen müssen. Kleines Beispiel gefällig? Bei Amazon sind der M4 Mac mini sowie das M4 MacBook Pro je nach Modelle bereits mehrere Hundert Euro im Preis gesenkt.

Wie hoch ist der Wert der Apple Geschenkkarte beim Kauf eines Produkts?

Apple spricht von bis zu 200 Euro. Die Höhe der Apple Geschenkkarte ist maßgeblich davon abhängig welches Produkt ihr kauft. Auch hier haben wir eine handvoll Beispiele für euch

15 Zoll MacBook Air M3: 200 Euro Apple Geschenkkarte

13 Zoll MacBook Air M3: 175 Euro Apple Geschenkkarte

13 Zoll MacBook Air M2: 150 Euro Apple Geschenkkarte

iPhone 15 (Plus): 75 Euro Apple Geschenkkarte

iPhone 14 (Plus): 50 Euro Apple Geschenkkarte

iPad Pro M4: 100 Euro Apple Geschenkkarte

iPar Air M2: 75 Euro Apple Geschenkkarte

Darüberhinaus nehmen unter anderem noch das iPad 10, iPhone SE, die Apple Watch SE, die AirPods 4, die AirPods Pro 2, die AirPods Max, Apple TV 4K, der HomePod, diverse Beats Kopfhörer und Zubehör an der Aktion teil.

Apple hat eine Übersicht der Black Friday Angebote veröffentlicht, die ihr vor dem nächsten Einkauf konsultieren solltet. Ein Preisvergleich ist immer empfehlenswert, um sicherzustellen, dass ihr das beste Angebot erhaltet.