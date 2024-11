Billie Eilish wurde offiziell als „Apple Music Artist of the Year 2024“ ausgezeichnet – eine Anerkennung, die ihren Einfluss und ihre musikalische Entwicklung in diesem Jahr widerspiegelt. Billie ist damit die erste Künstlerin, die diesen Titel zweimal erhalten hat, nachdem sie bereits 2019 zur „Artist of the Year“ ernannt wurde. Und 2024 war tatsächlich ein riesiges Jahr für Billie. Nachdem sie ihren zweiten Oscar gewonnen und für ihren Beitrag zum Barbie-Film zwei weitere GRAMMYs abgeräumt hat, legte Billie mit ihrem dritten Studioalbum „HIT ME HARD AND SOFT“ nach, das sich in 138 Ländern weltweit direkt an die Spitze der Apple Music Charts positioniert hat.

Ein Jahr voller Erfolge und Meilensteine

Billie Eilishs 2024 war gespickt mit Meilensteinen, die ihre Karriere weiter auf ein neues Level gehoben haben. Mit ihrer Single „BIRDS OF A FEATHER“ repräsentierte sie ihre Heimatstadt Los Angeles bei der Abschlussfeier der Olympischen Sommerspiele und erzielte dabei ihren bisher größten „Tag“ an Shazam-Suchen.

Gemeinsam mit Charli XCX lieferte sie mit „Guess“ einen der Sommerhits des Jahres, und ihre ausverkaufte „HIT ME HARD AND SOFT“-Tour wird auch 2025 noch weiter für ausverkaufte Stadien sorgen. Ihre Konzerte sind der beste Beweis dafür, wie groß ihre Fangemeinde inzwischen ist. Hinzu kommen sieben Nominierungen für die GRAMMY Awards, darunter in so prestigeträchtigen Kategorien wie „Record of the Year“, „Album of the Year“ und „Song of the Year“.

Um diese besonderen Erfolge zu feiern, können Fans diese Woche auf Apple Music in Billies gesamtes Repertoire in 3D-Audio eintauchen und die Top-Playlists des Jahres durchstöbern, die die Künstler und Songs des Jahres 2024 ehren. Von den Lieblingsalben der Redakteure bis hin zu den beliebtesten Tracks, die Billie Eilish geprägt haben – es gibt eine ganze Menge zu entdecken.

Billie selbst sagte zur „Apple Music Artist of the Year 2024“-Ehrung:

„Apple Music hat meine Musik und meine Kunst vom ersten Tag an unterstützt, und ich fühle mich geehrt und gleichzeitig demütig, diese Anerkennung als Artist of the Year so viele Jahre nach Beginn meiner Karriere zu erhalten.“

Dass Billie Eilish 2024 erneut zur „Artist of the Year“ gekürt wurde, zeigt, dass sie sich stetig weiterentwickelt und kontinuierlich neue kreative Höhen erreicht. Ihre Musik bleibt frisch, relevant und beeindruckend – für Fans, Kritiker und Apple Music gleichermaßen.