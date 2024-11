Die Amazon Black Friday Woche ist in den frühen Morgenstunden angelaufen und es zeichnet sich bereits ab, dass der Online Händler ein paar heiße Deals aufgelegt hat. So könnt ihr euch zum Beispiel Microsoft 365 Family für nur 49,99 Euro sichern. Hierbei handelt es sich nicht etwas um eine Jahreslizenz, vielmehr erhaltet ihr Microsoft 365 Family zu dem Preis for 15 Monate.

Black Friday: Microsoft 365 Family nur 49,99 Euro (15 Monate, bis zu 6 Nutzer)

Habt ihr Interesse an Microsoft 365? Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um zuzugreifen. Im Rahmen der Black Friday Woche hat Amazon den Preis für Microsoft 365 Family drastisch im Preis gesenkt. Ihr erhaltet das 15-Monats-Abo für gerade einmal 49,99 Euro. Rein rechnerisch zahlt ihr so gerne einmal 3,33 Euro pro Monat.

Enthalten in Microsoft 365 Family (6 Nutzer) sind in jedem Fall die Office Premium Apps wie Outlook, Word, Excel, PowerPoint inkl. aller neuester Updates. Zudem steht 1TB Cloudspeicher auf OneDrive pro Person zur Verfügung.

>>> Microsoft 365 Family nur 49,99 Euro <<<

Tipp: Einen kleinen Tipp haben wir an dieser Stelle auch noch für euch. Ihr habt auch die Mögihckeit, euch 2x 15 Monate zum Aktionspreis zu sichern. Anschließend aktiviert ihr beide Gutscheincodes in eurem Microsoft-Account und habt anschließend erst einmal für einen längeren Zeitraum Ruhe.