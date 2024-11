Gute Neuigkeiten für alle Commerzbank-Kunden: Ab sofort lässt sich auch die Girocard direkt in Apple Pay integrieren. Damit öffnet sich eine weitere Möglichkeit für Apples Zahlungssystem, welches bei der Commerzbank bisher nur Kreditkarten oder virtuelle Debitkarten vorbehalten war.

Apple Pay mit der Girocard nutzen

Apple Pay ist bei der Commerzbank kein Neuling. Bereits seit Dezember 2018, ein Jahr nach dem Deutschland-Start des Dienstes, konnten Kunden der Bank mit Kreditkarten über Apple Pay bezahlen. Später kam die Option hinzu, eine virtuelle Debitkarte zu erstellen und mit dem eigenen Girokonto zu verknüpfen.

Die neue Funktion bringt nun die klassische Girocard (ehemals EC-Karte) ins Spiel. Das bedeutet: Eure bestehende Girocard könnt ihr direkt in die Apple Wallet hinzufügen und dann für das kontaktlose Bezahlen nutzen.

Die Girocard ist nach wie vor das meistgenutzte Zahlungsmittel in Deutschland. Viele Nutzer bevorzugen sie gegenüber Kreditkarten. Die Integration in Apple Pay war daher ein oft geäußerter Wunsch, den beispielsweise die Sparkasse im Jahr 2020 erfüllte. Nun zieht die Commerzbank nach, wobei die Informationen auf der Commerzbank-Webseite noch etwas hinterherhinken. Dort wird weiterhin nur die Nutzung von Kreditkarten in Verbindung mit Apple Pay beschrieben. Aber keine Sorge: In der Wallet-App ist die Girocard-Option bereits voll funktionsfähig, vorausgesetzt ihr habt die aktualisierte Commerzbank Banking-App (Version 12.98.2) aus dem App Store installiert.