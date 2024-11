Es gibt spannende Neuigkeiten von WhatsApp. Der Messenger-Dienst entlässt eine Funktion aus der Beta-Phase, auf die sicherlich schon zahlreiche Nutzer gewartet haben. Es geht um die Transkription von Sprachnachrichten. Ihr könnt Sprachnachrichten in Text umwandeln lassen.

WhatsApp: Update bringt Transkription von Sprachnachrichten

Das Senden von Sprachnachrichten kann die Kommunikation mit Freunden und der Familie persönlicher machen. Allerdings ist es eine eine ganz individuelle Entscheidung, ob man Sprachnachrichten nutzt, oder eben nicht. Gefühlt, nutzen jüngere Anwender häufiger Sprachnachrichten als ältere Semester.

Solltet ihr Sprachnachrichten nutzen, so führt WhatsApp nun eine neue Funktion ein. Manchmal seid ihr vielleicht unterwegs, an einem lauten Ort oder erhaltet eine lange Sprachnachricht, die ihr gerade nicht anhören könnt. Die neue WhatsApp-Funktion setzt genau da an. Es geht um die Transkriptionen von Sprachnachrichten. Sprachnachrichten lassen sich in Text umwandeln. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden, egal was ihr gerade macht.

Die Transkripte werden auf eurem Gerät erstellt, d. h. niemand sonst, nicht einmal WhatsApp, kann eure persönlichen Nachrichten anhören oder lesen. Ihr aktiviert die Funktion unter WhatsApp -> Einstellungen -> Chats -> Transkriptionen von Sprachnachrichten. Dort könnt ihr ganz einfach Transkriptionen ein- oder ausschalten und die Sprache für euer Transkript auswählen. Um eine Transkription einer Sprachnachricht zu erhalten, haltet die Sprachnachricht lange gedrückt und tippt dann auf „Transkribieren“.

WhatsApp macht darauf aufmerksam, dass die Funktion schrittweise in den kommenden Wochen ausgerollt wird. Sollte bei euch die Funktion noch nicht erscheinen, so habt ein wenig Geduld.