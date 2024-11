Seit dem 21. November 2024 läuft bei Amazon bereits die „Black Friday Woche“, da darf eine 99-Cent-Filmaktion bei Amazon Prime Video natürlich nicht fehlen. Mit dabei sind für Prime-Mitglieder einige der besten Filme der letzten Jahre und viele Klassiker für ein ausuferndes Couch-Wochenende.

Auch wenn der Black Friday offiziell erst am 29. November stattfindet, hat Amazon schon jetzt mit seinen Angeboten losgelegt. Die „Black Friday Woche“ ist vollgepackt mit Rabatten – egal, ob es um Technik, Mode oder natürlich Filme geht. Für Cineasten ist dabei die 99-Cent-Aktion bei Prime Video ein echtes Highlight. Bis Sonntag, den 24. November, könnt ihr eine ganze Reihe spannender Filme für jeweils nur 99 Cent leihen. Das Beste daran? Es handelt sich nicht nur um Klassiker, sondern auch um einige der besten und aktuellsten Streifen.

Wie so oft bei Amazon-Aktionen gilt auch hier: Nur Prime-Mitglieder können die Schnäppchen nutzen. Falls ihr noch kein Prime-Mitglied seid, könnt ihr euch jedoch ganz einfach anmelden und den Dienst 30 Tage lang kostenlos testen. Falls ihr danach kein Interesse an einer längerfristigen Mitgliedschaft habt, könnt ihr das Test-Abo problemlos direkt wieder kündigen.

Die Auswahl ist vielfältig und bietet für jeden Geschmack etwas. Ob ihr Lust auf spannende Action, tiefgründige Dramen oder mitreißende Horror-Kracher habt – die 99-Cent-Aktion deckt ein breites Spektrum ab.

Nachfolgend haben wir einige Empfehlungen aus der Aktion für euch:

Die Melodie des Meeres (Kinder, Animationsfilm – IMDb 8,0)

„Saoirse und ihr Bruder Ben leben mit ihrem Vater Conor in einem alten Leuchtturm am Meer. Conor kommt nur schwer mit dem Tod seiner Frau zurecht und schickt die Kinder in die Stadt zu ihrer grantigen Großmutter. Auf dem Weg nach Hause treffen die beiden Fabelwesen, die um Hilfe bitten. Denn Saoirse ist ein Selkie – ein Wesen halb Seehund, halb Mensch. Nur sie kann die Welt der Fabelwesen retten.“