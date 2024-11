Die Analysten von TrendForce konnten in Erfahrung bringen, dass Apple seine Display-Panel-Zulieferer ermutigt hat, ihre Investitionen in OLED-Displays in Notebool-Größe zu erhöhen. Dies passt zu den Gerüchten, dass Apple an MacBook Pro Modellen mit OLED-Display arbeitet.

Apple bereitet MacBook Pro mit OLED-Display vor

Bereits in den letzten Monaten haben wir immer Mal wieder gelesen, dass Apple an einem MacBook Pro mit OLED-Display arbeitet. Nun konkretisiert TrendForce die Gerüchte mit dem Zusatz, dass der Hersteller aus Cupertino plant, ein entsprechendes Geräte in den Jahren 2026 oder 2027 auf den Markt zu bringen. Dabei sollen LG und Samsung die Hauptlieferanten für das notwendige OLED-Display sein.

Im Vergleich zu aktuellen MacBook Pro Modellen mit Mini-LED-Displays liegen die Vorteile der OLED-Technologie in einer höheren Helligkeit, einem höheren Kontrastverhältnis mit tieferen Schwarztönen, einer verbesserte Energieeffizienz für eine längere Akkulaufzeit und vieles mehr. Die Umstellung auf OLED-Displays könnte auch dazu beitragen, dass zukünftige MacBook Pro-Modelle ein dünneres Design haben.

Zuletzt sprach unter anderem Mark Gurman von Bloomberg davon, dass Apple im Jahr 2026 ein komplett überarbeitetes MacBook Pro mit OLED-Display ankündigen wird. Bis dahin dürfte Apple auf das aktuelle Design und Leistungsverbesserungen setzen.