Es ist wieder so weit: Apple Music hat seinen Rückblick auf das Musikjahr 2024 veröffentlicht und bringt uns eine ganze Reihe von Playlists unter dem Titel „The Best of 2024„. Die kuratierten Sammlungen sind ein Muss für alle Musikfans, die wissen wollen, was dieses Jahr die Musikszene bewegt hat – und das in ganz unterschiedlichen Genres.

Die Highlights des Jahres: Von Deutschrap bis K-Pop

Unter den beliebtesten Playlists finden sich viele bekannte Namen, und auch einige Überraschungen. Zum Beispiel führen $oho Bani und Herbert Grönemeyer mit ihrem Hit „Zeit, dass sich was dreht“ die „Deutschrap 100“ an – ein Song, der seit Monaten die Charts anführt. Auch Shirin David hat sich einen festen Platz in den deutschen Playlists erobert. Ihr Track „Bauch Beine Po“ ist aus der Deutschrap-Szene nicht mehr wegzudenken.

Wer es lieber poppig mag, findet in der Playlist „Deutschpop Deluxe“ eine Auswahl, die das Herz höher schlagen lässt. Mit dabei: Esther Graf mit ihrem Hit „Ein Lied“ und Ennio mit „Drachenfrucht“. Und natürlich gibt es auch eine Auswahl an Tracks, die durch Social Media in den Mainstream geschwappt sind – die Playlist „Viral Hits“ vereint genau diese Songs. Ganz vorne mit dabei ist „Apple“ von Charli XCX, gefolgt von „Million Dollar Baby“ von Tommy Richman.

Die „Best of KPOPWRLD 2024“-Playlist bietet einen Rückblick auf die größten K-Pop-Hits des Jahres. K-Pop hat in den letzten Jahren einen regelrechten Boom erlebt und sich zu einem globalen Phänomen entwickelt. Platz 1 geht an „Aespa“ von Supernova, ein energiegeladener Track, der die Charts im Sturm erobert hat. Auf Platz 2 landet „Illit“ von Magnetic, gefolgt von Rosé und Bruno Mars mit dem Song „APT“.

Insgesamt 17 neue Playlists laden dazu ein, die Höhepunkte des Jahres zu entdecken. Egal ob ihr auf Schlager, R&B, K-Pop oder Country steht, Apple Music hat für jede Vorliebe etwas parat. Hier die vollständige Liste für das Jahr 2024:

Best of HYPED

Best of Deutschrap 100

Best of Deutschpop Deluxe

Best of Schlager-Hits

Best of ¡Dale Play!

Best of danceXL

Best of ALT CTRL

Best of Africa Now

Best of Viral Hits

Best of Rap Life

Best of Superbloom

Best of La Oficial

Best of Alpha

Best of A-List Pop

Best of Today’s Country

Best of R&B Now

Best of KPOPWRLD

Ein ganz persönlicher Rückblick: „Replay 2024“

Neben den redaktionellen Playlists bietet Apple Music auch dieses Jahr mit „Replay 2024“ wieder eine personalisierte Zusammenstellung eurer Lieblingssongs. Hier findet sich eine Auswahl der Tracks, die ihr in den letzten Monaten rauf und runter gespielt habt. Die Playlist ist am unteren Ende des „Hören“-Tabs in der App zu finden – perfekt, um nochmal in Erinnerungen zu schwelgen und die eigenen musikalischen Phasen des Jahres Revue passieren zu lassen.

Billie Eilish: „Apple Music Artist of the Year 2024“

Ein besonderes Highlight des Jahres ist auch die Kür des „Apple Music Artist of the Year“. Wie wir bereits berichtet haben, ging die Auszeichnung an Billie Eilish. Ihre Musik hat das Jahr 2024 prägend mitgestaltet. Ihr drittes Studioalbum „HIT ME HARD AND SOFT“ sicherte sich in 138 Ländern weltweit direkt die Spitze der Apple Music Charts.