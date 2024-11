Kurz vor dem Wochenende blicken wir traditionell auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+. Neben neuen Episoden zu Serien, die bereits länger auf dem Video-Streaming-Dienst laufen, sind heute gleich drei neue Originals gestartet. Die Rede ist von „BLITZ“, „Bread & Roses“ und „Sago Mini Friends – Staffel 3“.

„BLITZ“ startet auf Apple TV+

Nachdem BLITZ Anfang dieses Monats in ausgewählten Kinos startete, steht der Apple Original Film ab sofort auch auf Apple TV+ bereit.

BLITZ stammt von Sir Steve McQueen und folgt der epischen Reise von George (Elliott Heffernan), einem 9-jährigen Jungen im London des Zweiten Weltkriegs, dessen Mutter Rita (Saoirse Ronan) ihn aufs Land schickt, um ihn in Sicherheit zu bringen. George, trotzig und entschlossen, zu seiner Mutter und seinem Großvater Gerald (Paul Weller) nach Ost-London zurückzukehren, begibt sich auf ein Abenteuer, nur um sich selbst in enormer Gefahr wiederzufinden, während eine verzweifelte Rita gleichzeitig nach ihrem vermissten Sohn sucht.

Zur Einstimmung haben wir euch den Trailer eingebunden

„Bread & Roses“ gestartet

Weiter geht es mit dem Dokumentarfilm „Bread & Roses“. „Bread & Roses“ von Apple Original Films bietet einen eindrucksvollen Einblick in die erschütternden Auswirkungen auf die Rechte und Lebensgrundlagen der Frauen nach der Eroberung Kabuls durch die Taliban im Jahr 2021. Der Dokumentarfilm begleitet drei Frauen in Echtzeit bei ihrem Kampf um die Wiedererlangung ihrer Autonomie. Regisseurin Sahra Mani fängt den Geist und die Widerstandsfähigkeit der afghanischen Frauen durch eine unverfälschte Darstellung ihrer erschütternden Lage ein.

Auch hier haben wir den offiziellen Trailer für euch.

Staffel 3 ist da: Sago Mini Friends

Auch für das jüngere Publikum gibt es ab sofort etwas Neues auf Apple TV+. Konkret ist die dritte Staffel zu „Sago Mini Friends“ angelaufen. Die fünfteilige Staffel ist ein entzückendes Zeichen der Dankbarkeit und zeigt Harvey, den Schlappohrhund, und seine besten Freunde, die Katze Jinja, das Kaninchen Jack und den Vogel Robin. Zusammen mit einer einzigartigen Schar von Bewohnern, die so bunt sind wie ihre eigene wunderliche Welt, spielen, erkunden, fantasieren und feiern die vier Freunde täglich in ihrer fröhlichen Stadt Sagoville. In jeder Folge drücken Harvey und all seine Freunde ihre wahre Dankbarkeit für alle großen und kleinen Dinge durch Optimismus, Freundlichkeit, vorschulgerechten Humor und unvergessliche Originallieder aus!

Interesse? Dann haben wir auch hier den Trailer für euch.