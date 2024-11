Wer von euch plant, demnächst ins Ausland zu reisen, wird schnell feststellen, dass die Kosten für mobiles Internet unterwegs ordentlich in die Höhe schießen können. Dank der EU-Verordnung sind die Roaming-Gebühren innerhalb der Europäischen Union zwar größtenteils kein Problem mehr, aber außerhalb der EU können die Kosten immer noch stark ansteigen, und niemand möchte am Ende seiner Ferien von einer saftigen Rechnung überrascht werden. Zum Glück gibt es eine clevere Lösung: eSIMs. Die digitalen SIM-Karten sind nicht nur einfach zu nutzen, sondern können auch eure Urlaubskosten drastisch senken. Wir zeigen euch heute, wie ihr eSIMs nutzen könnt, um eurem Datenverbrauch im Ausland den Schrecken zu nehmen.

Warum eSIMs die bessere Wahl sind

Falls ihr das Wort „eSIM“ schon einmal gehört habt, aber eine kleine Auffrischung benötigt: eSIM steht für „embedded SIM“ – eine fest integrierte SIM-Karte, die ihr nicht physisch ins Handy einlegen müsst. Stattdessen ist die Technik bereits im Gerät verbaut, was den Wechsel von Anbietern deutlich vereinfacht: Kein Hantieren mehr mit kleinen Plastikkarten, sondern eine digitale Aktivierung, die euch den neuen Tarif direkt aufs iPhone bringt.

Dabei sind die Preise für Reise-eSIMs oft sehr viel niedriger als die für klassische Roaming-Pakete. Gerade für jene unter euch, die auf Social Media aktiv bleiben wollen, Streaming mögen oder einfach per WhatsApp in Kontakt bleiben müssen, bieten sich eSIMs also geradezu an.

Funktioniert mein Handy mit einer eSIM?

Die wichtigste Frage: Ist euer Smartphone eSIM-kompatibel? Wenn ihr ein iPhone ab Version XS oder XR habt, dann ist alles bestens – euer iPhone kann dann eSIMs nutzen. Bei Android-Geräten ist es ein wenig komplizierter: Nicht jedes Modell ist entsprechend ausgestattet, aber ein schneller Blick in die Mobilfunk-Einstellungen verrät euch, ob euer Gerät bereit für eine eSIM ist.

Übrigens: eSIMs sind die Zukunft. In ein paar Jahren werden physische SIM-Karten wahrscheinlich verschwinden, denn immer mehr Geräte nutzen bereits die neue Technologie. Apple setzt beispielsweise in den USA bereits vollständig auf eSIMs und verzichtet komplett auf die Möglichkeit von physischen SIM-Karten.

Wie aktiviere ich eine eSIM?

Habt ihr euch für eine eSIM entschieden, geht es an die Aktivierung. Das ist erfreulicherweise sehr einfach: Nach dem Kauf des Tarifs bekommt ihr von eurem Anbieter einen QR-Code. Diesen scannt ihr mit der Kamera eures Smartphones, und schon führt euch das Gerät durch die notwendigen Schritte, um den Tarif zu aktivieren. Einige Anbieter fügen aus Sicherheitsgründen noch eine PIN-Abfrage hinzu. Sobald ihr dann am Ziel eurer Reise seid, könnt ihr in den Einstellungen den neuen Mobilfunkplan aktivieren.

Alternativ bieten viele Anbieter eine App an, in der ihr euer eSIM-Profil installieren könnt. Besonders praktisch ist, dass in solchen Apps jederzeit schnell überprüft werden kann, wie viel Datenvolumen noch übrig bleibt.

Tipps, um Datenvolumen optimal zu nutzen

Falls ihr also im Urlaub nicht auf das mobile Internet verzichten wollt, gibt es ein paar Dinge zu beachten. Schließt am besten keine wiederkehrenden Abos ab – die meisten eSIM-Angebote sind sowieso einmalige Deals, die nach der gebuchten Zeit auslaufen. Ihr kauft beispielsweise 5 GB für 14 Tage und das war’s.

Ein weiterer wichtiger Punkt: Uns ist selber schon oft passiert, dass wir den Datenverbrauch zu hoch eingeschätzt haben. Klar, Videostreaming und das Nutzen des Smartphones als Navi ziehen ordentlich Daten, aber bei vielen anderen Anwendungen reicht oft ein kleineres Datenpaket. Falls ihr merkt, dass das Volumen nicht reicht, könnt ihr jederzeit eine weitere eSIM hinzubuchen – da habt ihr völlige Flexibilität. Also: Erstmal klein anfangen und schauen, wie weit ihr kommt.

Wie eingangs erwähnt, kann es insbesondere außerhalb der EU beim mobilen Surfen schnell ins Geld gehen. Zum Beispiel in Marokko. Wer Urlaubserlebnisse teilen und mit Freunden und Familie in Kontakt bleiben möchte, entscheidet sich für das Reisen mit eSIM in Marokko. Ein maßgeschneiderter Tarif garantiert volle Kostenkontrolle während des Urlaubs.

Fazit: Günstig und flexibel unterwegs

Die Nutzung von eSIMs auf Reisen ist nicht nur praktisch, sondern spart euch auch bares Geld. Vor allem, wenn ihr vermeiden wollt, für ein paar Minuten Google Maps oder eine kurze WhatsApp-Nachricht horrende Roaming-Gebühren zu bezahlen. Die Aktivierung ist kinderleicht und die Tarife sind flexibel anpassbar. Damit könnt ihr euch voll und ganz auf das Wichtigste konzentrieren: euren Urlaub zu genießen.