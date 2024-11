Wir starten am heutigen Samstag (23. Dezember 2024) in Tag 3 der diesjährige Black Friday Woche auf Amazon. Bis zum 02. Dezember 2024 (23:59 Uhr) könnt zehntausende Angebote aus nahezu allen Produktkategorien entdecken. Täglich starten neuen Deals, während andere Angebote auslaufen, da der Vorrat aufgebraucht ist. Sollte ihr euch ernsthaft für ein Produkte Interessen, so greift direkt zu, bevor das Angebot nicht mehr verfügt ist. Ein Highlight ist sicherlich, dass ihr euch 3 Monate Audible zum Gesamtpreis von nur 2,97 Euro + 15 Euro Audible Guthaben sichern könnt.

Amazon Black Friday Woche

Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular, 41 mm) Smartwatch mit Aluminiumgehäuse und Sport Loop Armband... WARUM APPLE WATCH SERIES 9 – Das ultimative Tool für ein gesundes Leben kann jetzt noch mehr. Der...

CO₂ NEUTRAL – Die Apple Watch Series 9 mit dem neuesten Sport Loop ist CO₂ neutral

Angebot Sonos Sub Mini Kompakt-Subwoofer, beeindruckender Bass, ausgewogener Klang, Einstellbarer EQ, 2... Woofer: Die beiden 6-Zoll-Tieftöner sind nach innen gerichtet, um einen Kraft-Cancelling-Effekt zu...

Verstärker: Die beiden Verstärker der Klasse D passen sich perfekt der akustischen Architektur an

Angebot Philips Hue GU10 smarte Lampe, einstellbares warm- bis kaltweißes Licht, 3er-Pack, Bluetooth... Warm- bis kaltweißes Licht: Mit ihren Tausenden von Farbnuancen von warm- bis kaltweißem Licht und...

Noch energieeffizienter: Mit einer längeren Lebensdauer von 25.000 Stunden (im Vergleich zu 15.000...

Angebot Philips Hue White Ambience E27 Filament, 7W, dimmbar, alle Weißschattierungen, kompatibel mit... Personalisierte Beleuchtung: Wählen Sie aus den verschiedensten Weißtönen, vom kühlen bis warmen...

Kreieren Sie mit der stylischen LED-Lampe Ihr individuelles Licht für jeden Anlass: Ob Dinnerparty...

Angebot Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular, 41 mm) Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Silber und Sport... WARUM APPLE WATCH SERIES 9 – Das ultimative Tool für ein gesundes Leben kann jetzt noch mehr. Der...

CO₂ NEUTRAL – Die Apple Watch Series 9 mit dem neuesten Sport Loop ist CO₂ neutral

Angebot Apple Watch Series 9 (GPS, 45 mm) Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Pink und Sportarmband M/L in... WARUM APPLE WATCH SERIES 9 – Das ultimative Tool für ein gesundes Leben kann jetzt noch mehr. Der...

FORTSCHRITTLICHE GESUNDHEITSFEATURES – Behalte deinen Blutsauerstoff im Blick. Mach jederzeit ein...

Angebot Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular, 45 mm) Smartwatch mit Aluminiumgehäuse und Sport Loop Armband... WARUM APPLE WATCH SERIES 9 – Das ultimative Tool für ein gesundes Leben kann jetzt noch mehr. Der...

CO₂ NEUTRAL – Die Apple Watch Series 9 mit dem neuesten Sport Loop ist CO₂ neutral

Angebot PlayStation®5 Standard (Slim) Bundle mit zweitem DualSense™ Wireless-Controller Die PS5-Konsole eröffnet völlig neue Gaming-Möglichkeiten, die du so nie erwartet hättest.

Neues, schlankeres Design: Mit der PS5 erhalten Spieler die gleiche leistungsstarke...

Angebot DualSense® Wireless-Controller - Grey Camouflage [PlayStation 5] Entdecke ein noch intensiveres und fesselnderes Gaming-Erlebnis1, mit dem die Action in deinen...

Der DualSense Wireless-Controller bietet immersives haptisches Feedback, dynamische adaptive Trigger...

Angebot PlayStation®5 (Digital Edition) Bundle mit zweitem DualSense™ Wireless-Controller Die PS5-Konsole eröffnet völlig neue Gaming-Möglichkeiten, die du so nie erwartet hättest

Neues, schlankeres Design: Mit der PS5 erhalten Spieler die gleiche leistungsstarke...

Angebot Philips Hue White & Color Ambiance Starter Set mit E27 Lampen 2-er Pack (1100), Smart Button + Hue... Ihr Zuhause gestalten: Das Set aus Hue Bridge, Smart Schalter und zwei E27 Lampen ist der einfache...

Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft das...

Angebot Philips Hue White Ambiance E27 Einzelpack 1600, dimmbar, alle Weißschattierungen, steuerbar via... Einfache Einrichtung per Bluetooth: Hue Lampe eindrehen, App downloaden und bis zu 10 Lampen in...

Für das volle Smart Home Erlebnis im gesamten Zuhause: Erweitern Sie Ihr System mit der Hue Bridge...

Angebot Nanoleaf 24M Smarte Lichterkette Weihnachtsbaum, IP44 RGBIC LEDs für Innen & Außen, Animierte... FASZINATION IN JEDER FARBE: Erleben Sie die Magie von mehr als 16 Millionen Farben und warmem/kaltem...

INTERAKTIVE LICHTSHOW: Synchronisieren Sie Ihre Lieblings-Weihnachtssongs und sehen Sie zu, wie die...

Angebot Nanoleaf Shapes Hexagon Starter Kit, 9 Smarten LED Panels RGBW - Modulare WLAN 16 Mio. Farben... Erstellen Sie Ihr eigenes Design Mit diesem Licht-Puzzle können Sie die Paneele so arrangieren, wie...

Kombinieren Sie die Formen Die Nanoleaf Shapes Leuchtpaneele sind modulare und verfügen über eine...

Angebot Nanoleaf Lines 60 Grad Starter Kit, 9 Smarten LED RGBW Lichtleisten - Modulare WLAN 16 Mio. Farben... Verbinden Sie modulare, hintergrundbeleuchtete Smart Lichtleisten miteinander, um unendliche Designs...

Verwandeln Sie Ihre Lieblingssongs mit dem Rhythm Music Visualizer in eine Show aus Farben und...

Angebot Amazon Fire TV Stick HD (Neueste Generation) | Free- und Live-TV, Alexa-Sprachfernbedienung,... Streamen in Full HD – Schnelles und günstiges Streamen in Full HD, vollständig über die...

Perfekt für neue Streaming-Nutzer – Streamen war noch nie so einfach! Greife auf Tausende...

Angebot Echo (Neueste Generation) | Mit herausragendem Klang, Smart Home-Hub und Alexa | Anthrazit PREMIUMKLANG – Echo bietet klare Höhen, dynamische Mitten und tiefe Bässe für satten,...

SPRACHSTEUERUNG FÜR IHRE UNTERHALTUNG – Streamen Sie Songs von Amazon Music, Apple Music,...

Angebot OOONO CO-DRIVER NO1: Warnt vor Blitzern und Gefahren im Straßenverkehr in Echtzeit, automatisch... WARNUNG VOR TAUSENDEN BLITZERN und Gefahrenstellen in Europa, Dank der großen OOONO Community und...

AKTIVIERT SICH AUTOMATISCH, wenn Du Dein Handy bei Dir trägst und sich Dein Wagen in Bewegung...

Angebot Nuki Smart Lock Pro (4. Generation), smartes Türschloss mit WLAN und Matter für Fernzugriff,... Elektronisches Türschloss - Zum einfachen Nachrüsten auf der Eingangstür. Mach dein Smartphone...

Digitale Schlüssel - Vergib bis zu 200 individuelle Zutrittsberechtigungen an alle, die dir wichtig...

Angebot Oral-B iO Series 10 Plus Edition Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush, 3 Aufsteckbürsten,... Das Produkt wird in einer braunen, unbedruckten FSC-ZERTIFIZIERTEN KARTONVERPACKUNG aus...

Die FORTSCHRITTLICHSTE TECHNOLOGIE von Oral-B entfernt in nur 1 Woche 100 Prozent mehr Plaque und...

Angebot Oral-B iO Ultimative Reinigung Aufsteckbürsten für elektrische Zahnbürste, 8 Stück, ultimative... Einfache Lieferung: 8 Oral-B iO Black Ultimative Reinigung Aufsteckbürsten in briefkastenfähiger...

Klinisch bestätigt: Entfernt bis zu 100 Prozent mehr Plaque als eine Handzahnbürste für ein...

Angebot SanDisk Extreme Portable SSD 2 TB (tragbare NVMe SSD, USB-C, bis zu 1.050 MB/s Lesegeschwindigkeit... Die externe Festplatte eignet sich für Outdoor-Aktivitäten, um Ihre Erinnerungen festzuhalten. Sie...

Ihre hochauflösenden Fotos und Videos sind immer bei Ihnen, egal wo Sie sich gerade befinden....

Angebot Bose QuietComfort Ultra Kabellose Kopfhörer mit Noise-Cancelling für räumlichen Klang,... VERBESSERTER HÖRGENUSS: Die Bose QuietComfort Ultra Kopfhörer mit Raumklang bieten ein immersives...

ERSTKLASSIGES NOISE-CANCELLING: Die High-End-Kopfhörer mit Noise-Cancelling verfügen über einen...

Angebot COSORI Heißluftfritteuse 2 Kammern Airfryer, 8-in-1 Dual Blaze TwinFry XXL 10L, Heissluftfritteuse... 【10L Familiengröße, 8 Portionen】Der Airfryer mit einem extra großen Fassungsvermögen von 10...

【Dual Basket für ausgewogene Mahlzeiten】Der Trenner teilt das große Fassungsvermögen von 10...

Angebot Blink Outdoor – kabellose, witterungsbeständige HD-Überwachungskamera mit zwei Jahren... Blink Outdoor ist eine kabellose, batteriebetriebene HD-Überwachungskamera, mit der Sie Ihr Zuhause...

Entscheide dich für einen 30-tägigen Gratiszeitraum für das Blink-Abonnement, um Videoclips in...

Angebot AVM FRITZ!DECT 302 (Intelligenter Heizkörperregler für das Heimnetz, zum Energie sparen, für alle... Smarter Heizkörperregler zum Energie sparen für das FRITZ!Box-Heimnetz, automatische und präzise...

Einfache Montage und Einrichtung an allen gängigen Heizkörperventilen mit Anschlussgewinde,...

Angebot Der neue Amazon Echo Spot (2024), smarter Wecker mit sattem Klang und Alexa, Schwarz JETZT NEU: ECHO SPOT – Ein stylischer smarter Wecker mit Alexa, der mit großartigem Klang...

PERSONALISIERBARE SMART CLOCK – Lies Uhrzeit, Wettervorhersage und Songtitel direkt vom Display...

Angebot dreame L40 Ultra Saugroboter mit Wischfunktion und Hebarem Wischmopp, ausziehbarer und anhebbarer... SideReach: Die Seitenbürste lässt sich anheben und ausfahren, um Schmutz in Ecken sowie um Tisch-...

Abnehm- und anhebbarer Mopp für trockene Teppiche: Der L40 Ultra Staubsauger schont Teppiche durch...

Angebot OOONO CO-Driver NO2 [NEUES Modell 2024] - Optimierter CO-Driver fürs Auto - Warnt vor Blitzern und... WARNUNG VOR BLITZERN IN GANZ EUROPA - Dank der OOONO Community und Blitzer.de, einem der größten...

AUTOMATISCHE AKTIVIERUNG & LED-WARNUNGEN - Schaltet sich ein, sobald Du Dein Handy bei Dir hast und...

Angebot UGREEN Nexode X USB C Ladegerät 100W Mini GaN Charger 3-Port PD Netzteil Kompaktes... Power in der Handfläche: UGREEN bahnbrechende AirPyra-Tech ist eine neue Generation elektronischer...

100W Voll Performance: Beim USB C1/ C2 alleine kannst du superschnelle Ladeleistung bis zu 100W Max...

Angebot AVM FRITZ!Repeater 6000 (WiFi 6 Repeater mit drei Funkeinheiten: 5 GHz (2 x bis zu 2.400 MBit/s),... Innovatives und schnelles WiFi 6 ausgelegt für ein anspruchsvolles Heimnetz mit einer Vielzahl an...

Intelligente und automatische Bandauswahl im laufenden Betrieb: Drei Funkeinheiten für ein High-End...

Angebot Eve Thermo (Apple Home) 4er Set - Smartes Heizkörperthermostat, Made in Germany, spart Heizkosten,... Eve Thermo benötigt ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS

Verwenden Sie Programme, um bestimmte Räume oder Ihr gesamtes Zuhause automatisch nach Ihren...

Anker SOLIX C300 Tragbare Powerstation, 288Wh LiFePO4 Akku, 300W (Max 600W) Solargenerator, 140W... Kompakt und voller Power: Tragbare Energie, die genauso flexibel ist wie du. Gib deinen Geräten...

7 Ladeanschlüsse: Versorge all deine Geräte mit vielseitigen Anschlüssen, darunter 2× AC (300W),...

Angebot WD My Passport externe Festplatte 5 TB (mobiler Speicher, schlankes Design, herunterladbare... Dieses Produkt entspricht den Kompatibilitätsstandards von Google und ist entsprechend...

Die My Passport ist ein zuverlässiger mobiler Speicher zur vielseitigen Nutzung unterwegs. Die...

Angebot eufy Security eufyCam 2C, überwachungskamera aussen, 180 Tage Akku, HD 1080p, IP67 wetterfest,... FULL HD QUALITÄT: 1080p Auflösung stellt sicher, dass jede Aufnahme kristallklar aufgezeichnet...

180 TAGE AKKULAUFZEIT: Ihre Überwachungskamera aussen dient Ihnen nach einem Aufladen ein halbes...

Angebot Eve Energy (Matter) – Smarte Steckdose, Matter & Thread, TÜV-zertifiziert, Stiftung Warentest:... Leuchten und Geräte per App, Sprache oder Taste ein-/ausschalten und von unterwegs oder nach...

Unterstützt Matter - damit Sie Ihr Zuhause nahtlos über Smartphones und Sprachassistenten aller...

Anker 30W USB C Ladegerät, kompaktes GaN Schnellladegerät, 3X schnelleres Aufladen USB C Netzteil,... 30W Schnellladegerät: Dieses Ladegerät kommt mit einem USB-C Anschluss und einer Leistung von 30W,...

Erstklassiges Temperatur-Management: Die Temperatur wird um 13°C niedriger gehalten als die...

Angebot Anker USB C Ladegerät (Nano II 65W) Pod 3-Port PPS Schnellladegerät, Kompaktes USB-C Netzteil für... DER EINE FÜR ALLES: Keine Lust auf Ladegeräte so schwer wie Ziegelsteine? Der kompakte PowerPort...

HIGH-SPEED LADELEISTUNG: Verbinde eines deiner Geräte und genieße 65W Ladeleistung - das ist genug...

Angebot EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk 0% VAT, Mikrowechselrichter 800W und 400W starre Monokristalline... [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...

Dieses Paket enthält einen Mikrowechselrichter 800W, AC-Kabel 1.5M, 400W Rigid Monokristalline...

Angebot Aqara Smart Lock U200 (mit Fingerabdruck), Matter Over Thread, Smartes Türschloss mit Apple Home... [Native Matter Support over Thread] Das Aqara Smart Türschloss U200 integriert sich nahtlos in die...

[Apple Home Key & Verschiedene Entriegelungsmethoden] Das smart lock türschloss U200 bietet eine...

Angebot Echo Pop (Neueste Generation) | Kompakter und smarter Bluetooth-Lautsprecher mit vollem Klang und... ECHO POP – Der kompakte smarte Bluetooth-Lautsprecher mit Alexa bietet vollen Klang, der perfekt...

STEUERE DIE MUSIK MIT DEINER STIMME – Bitte Alexa einfach, Musik, Hörbücher und Podcasts von...

Angebot Oral-B iO Series 6 Plus Edition Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush, PLUS 3... Das Produkt wird in einer braunen, unbedruckten FSC-ZERTIFIZIERTEN KARTONVERPACKUNG aus...

Die FORTSCHRITTLICHSTE TECHNOLOGIE von Oral-B entfernt in nur 1 Woche 100 Prozent mehr Plaque für...

Angebot tado° Smartes Heizkörperthermostat X – Starter Kit mit Bridge X, Heizungssteuerung per App und... SPART ENERGIE UND KOSTEN: Mit dem intelligenten Heizungsthermostat X Starter Kit von tado, dem...

EINFACHE DIY-INSTALLATION, AUCH OFFLINE: Dank der enthaltenen Adapter passt das Thermostat auf fast...

Angebot Anker Prime Ladegerät, 200W 6 Anschlüsse GaN Ladestation, USB-C PD Desktop Ladegerät mit... Extrem leistungsstarke Ladestation: Lade bis zu sechs Geräte gleichzeitig und spare Zeit und Mühe...

Jeder USB-C-Anschluss leistet 100W: Bei gleichzeitiger Verwendung von zwei USB-C-Anschlüssen kann...

Angebot Anker Power Bank, Powerbank 20000mAh 30W mit integriertem USB-C Kabel, High-Speed portables... Power Bank mit 20.000mAh: Lade dein iPhone 15 bis zu 4 Mal oder dein Samsung S24 bis zu 3,79 Mal...

30W Zweiweg-Schnellladung: Lade deine Geräte schnell mit 30W Leistung auf und lade die Powerbank...

Angebot Anker SOLIX C1000 Tragbare Powerstation, LiFePO4, 1800W Solargenerator, 100% geladen in 58 Min. mit... 80% UltraFast Aufladung in 43 Minuten: Mit der Anker SOLIX C1000 bist du innerhalb von 43 Minuten...

10 Jahre Haltbarkeit, 3.000 Akku-Zyklen: Anker SOLIX C1000 ist mit über 3.000 Akkuzyklen...

Angebot EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk, 0% VAT WLAN Mikrowechselrichter 800W, Delta 2 Max tragbare... [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...

Das PowerStream-Bündel enthält einen Mikro-Wechselrichter 800W, eine DELTA 2 Max tragbare...

Angebot Withings BPM Connect - Intelligentes WLAN-Blutdruckmessgerät, 1er Pack BLUTDRUCK: Messung des systolischen & diastolischen Blutdrucks plus Herzfrequenz

EINFACHE ANWENDUNG: Kabellos, startklar per Tastendruck und sofortige farbcodierte Rückmeldung auf...

Angebot Philips Hue White & Color Ambiance Lightstrip Plus Basis-Set V4 (2 m), dimmbarer LED Streifen für... Ihr Zuhause gestalten: Das Leuchtband setzt in jedem Zimmer Ihres Zuhauses tolle Lichtakzente und...

Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft das...

Dies stellt nur eine kleine Auswahl der Amazon Black Friday Woche dar. Die vollständige Auswahl findet ihr hier.