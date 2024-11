Im Juli dieses Jahres hat Aqara sein Smart Lock U200 auf den Markt gebracht. Seitdem haben wir das smarte Türschloss mit Fingerabdrucksensor, Support von Matter sowie Unterstützung von Apple Home Google Home, Alexa und SmartThings im Einsatz. Apple Home Key wird ebenfalls unterstützt. Passend zur Black Friday Woche auf Amazon ruft der Hersteller einen neuen Bestpreis auf. Für Aqara Smart Lock U200 werden vorübergehend nur 179,99 Euro statt 269,99 Euro fällig (-33%).

Aqara Smart Lock U200 stark reduziert

Das Zuhause wird immer intelligenter. Mittlerweile erobert die Smarthome-Technologie auch unsere Haustüren und genau da setzt das Aqara Smart Lock U200 an. Ihr könnt aus eurer „normalen“ Tür eine smarte Tür bzw. ein smartes Türschloss machen. Die Funktionsweise des U200 basiert auf einem cleveren Mechanismus: Ein im Inneren des Smart Locks installierter Motor dreht den im Türschloss eingesteckten Schlüssel.

Das außen montierte Tastenfeld fungiert nicht nur als Nummernpad, sondern auch als Fingerabdrucksensor und NFC-Empfänger. Vom klassischen Zahlencode über biometrische Erkennung bis hin zur Nutzung von Apple HomeKey und NFC-Karten seid ihr bei der Verwendung äußerst flexible. Dank Matter over Thread könnt ihr das Aqara Smart Lock U200 auch problemlos in Apple Home, Google Home und Co. einbinden.

Der Listenpreis von Aqara Smart Lock U200 beträgt 269,99 Euro. Im Rahmen des Amazon Black Friday Woche zahlt ihr allerdings nur 179,99 Euro – ein neuer Bestpreis. Dies entspricht einem Rabatt in Höhe von 33 Prozent. Das smarte Schloss ist in den Farben Schwarz und Silber erhältlich.