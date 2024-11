Amazon läuft die Black Friday Woche und dabei stehen auch verschiedene Apple Produkte im Fokus. Nachdem wir euch im Laufe des Tages bereits auf die AirPods Pro 2 für nur 199 Euro statt 279,99 Euro aufmerksam gemacht haben, haben wir einen weiteren Tipp für euch. Die Apple AirTags gibt es im 4er Pack für nur 89 Euro. Dies entspricht einem Einzelpreis von nur 22,25 Euro.

Apple AirTags vorübergehend im 4er Pack nur 89 Euro

AirTags kann man gefühlt, nie genug haben. Und so haben wir den ein oder anderen Smart-Finder von Apple im Einsatz. So nutzen wir die AirTags unter anderem am Schlüsselbund, am Fahrrad, in der Geldbörse und am Rücksack. Habt ihr ebenfalls Interesse an den AirTags oder möchtet ihr aktuelles Sortiment ein wenig erhöhen, so lohnt sich der Blick auf die Black Friday Woche bei Amazon. Bei einem Preis von 89 Euro für das 4er Pack kann man nicht wirklich etwas falsch machen.

Apple selbst verkauft den AirTag im 1er Pack für 39 Euro. Entscheidet ihr euch für das 4er Pack bei Apple, so werden 129 Euro im Apple Online Store fällig (Dies entspricht einem Einzelpreis von 32,25 Euro). Bei Amazon erhaltet ihr das 4er Pack vorübergehend für nur 89 Euro. Dies entspricht einem Einzelpreis von gerade einmal 22,25 Euro. Bei ernsthaftem Interesse solltet ihr direkt zuschlagen, bevor der zur Verfügung stehende Vorrat aufgebraucht ist.

Die Apple AirTags sind auf Lager und können direkt verschickt werden.