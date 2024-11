Der Apple Original Film „Fly Me to the Moon“ hat im Sommer dieses Jahres bereits seine Premiere in den Kinos gefeiert. Nun hat Apple TV+ bekannt gegeben, wann der Film auch auf dem Video-Streaming-Dienst anläuft. Bereits im kommenden Monat ist es soweit.

„Fly Me to the Moon“ startet am 06. Dezember 2024 auf Apple TV+

Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass die romantische Komödie „Fly Me to the Moon“ von Regisseur Greg Berlanti am Freitag, den 6. Dezember, auf Apple TV+ startet. Seit seinem Debüt in den Kinos hat der Film von Fans die Auszeichung „Verified Hot“ auf Rotten Tomatoes erhalten. Aber auch von Kritikern wurde der Film für seine schauspielerischen Leistungen gelobt.

Scarlett Johansson (die auch gleichzeitig als Produzentin agiert) und Channing Tatum spielen die Hauptrollen in „Fly Me to the Moon“, einer scharfsinnigen, stilvollen romantischen Komödie vor dem Hintergrund der historischen Mondlandung von Apollo 11 der NASA. Die Funken fliegen in alle Richtungen, als Marketingexpertin Kelly Jones (Johansson), die beauftragt wurde, das öffentliche Image der NASA zu verbessern, Startleiter Cole Davis (Tatum) und seine ohnehin schon schwierige Aufgabe ins Chaos stürzt. Als das Weiße Haus die Mission für zu wichtig hält, um sie scheitern zu lassen, beginnt der Countdown wirklich.“

„Fly Me to the Moon“ stammt aus den Apple Studios und basiert auf einem Drehbuch von Rose Gilroy. Produzent sind Johansson, Jonathan Lia und Keenan Flynn für These Pictures sowie Sarah Schechter. Ausführender Produzent ist Robert J. Dohrmann.