Apple hat heute die insgesamt 45 Finalisten von Apps- und Spieleentwickler für die App Store Awards 2024 bekannt gegeben. Erstmals in diesem Jahr ist auch die neue Kategorie „Apple Vision Pro“ vertreten, die besondere Leistungen in der Welt des räumlichen Computing hervorhebt.

Mit großen schritten bewegen wir uns auf das Jahresende zu. Dies merkt man unter anderem daran, dass zahlreiche Unternehmen ihre Jahresrückblicke, Jahrescharts, Top-Listen etc. veröffentlichen. Auch Apple hat schon zum Jahresendspurt angesetzt und unter anderem die beliebtesten Podcasts des Jahres sowie den Apple Music Artist des Jahres bekannt gegeben. Nun geht es mit den Finalisten für die App Store Awards 2024 weiter.

Jedes Jahr zeichnet Apple die besten Apps und Spiele des Jahres mit den App Store Awards aus – eine Anerkennung für außergewöhnliche Anwendererfahrung, Design und Innovation von Entwicklern aus der ganzen Welt. In diesem Jahr sind insgesamt 45 Finalisten für den App Store Award in zwölf verschiedenen Kategorien vertreten. Erstmals mit von der Partie die neue Kategorie „Apple Vision Pro“.

Finalisten „iPhone App des Jahres“

Kino, indem es alltägliche Momente in filmische Meisterwerke verwandelt.

Runna, indem es Läufernaller Erfahrungsstufen maßgeschneiderte Trainingspläne anbietet.

Tripsy, indem es Reisen organisiert und stressfrei hält.

Finalisten „iPhone Spiel des Jahres“

AFK Journey, durch den Aufbau bezaubernder Fantasiewelten mit beeindruckenden Schlachten.

The WereCleaner, durch das witzige und kreative Gameplay.

Zenless Zone Zero, indem es Spieler in actiongeladene Handlungsstränge eintauchen lässt.

Finalisten „iPad App des Jahres“

Bluey: Lass uns spielen, durch die Bereitstellung liebenswerter Charaktere und familienfreundlichen Spaß.

Moises, mit der Verbesserung des Musikübens durch KI-gestützte Tools.

Procreate Dreams, indem es animierte Geschichten zum Leben erweckt.

Finalisten „iPad Spiel des Jahres“

Assassin’s Creed Mirage, das die Spieler in eine Welt voller erzählerischer Abenteuer entführt.

Disney Speedstorm, das aufregende Hochgeschwindigkeits-Rennerlebnisse bietet.

Squad Busters, das den Nervenkitzel des Wettbewerbs mit einem einladenden, spielerischen Gameplay verbindet.

Finalisten „Apple Arcade Spiel des Jahres“

Balatro+, durch Erfindung eines spannenden Kartenspiels, das seinesgleichen sucht.

Outlanders 2, das die Spieler mit überarbeiteten Grafiken und fantasievollen Levels in seinen Bann zieht.

Sonic Dream Team, das Gamer neue Abenteuer mit all den Charakteren bietet, die sie kennen und lieben.

Finalisten „Mac App des Jahres“

Adobe Lightroom, durch Verbesserung des Fotobearbeitungsprozesses mit KI-gestützten Funktionen.

OmniFocus 4, durch Förderung der Konzentration durch vereinfachte Aufgabenverwaltung.

Shapr3D, indem es 3D-Design-Workflows umgestaltet.

Finalisten „Mac Spiel des Jahres“

Frostpunk 2, durch die Erweiterung des Städtebau-Genres.

Stray, indem es Geheimnis und Verspieltheit in seiner dunklen Welt einfängt.

Thank Goodness You’re Here!, durch amüsante Unterhaltung mit ununterbrochenem Humor und Absurdität.

Finalisten „Apple Watch App des Jahres“

LookUp, indem es den Wortschatz mit täglichen Definitionen verbessert.

Lumy, indem es Nutzern mit den Rhythmen von Sonne und Mond verbindet.

Watch to 5K, indem es Läufern bis zur Ziellinie einen Motivationsschub gibt.

Finalisten „Apple Vision Pro App des Jahres“

JigSpace, das es Anwendern ermöglicht, 3D- und Augmented Reality-Modelle einfach zu betrachten.

NBA, das die Zukunft der Sportübertragungen neu definiert.

What If…? An Immersive Story, das Spieler zu einer neuen Art von Marvel-Erlebnis einlädt.

Finalisten „Apple Vision Pro Spiel des Jahres“

Loóna, durch die Erstellung entspannender Puzzles zum Abschalten.

THRASHER, mit der Einführung einer reibungslosen, bahnbrechenden Steuerung und einer faszinierenden außerirdischen Welt.

Vacation Simulator, durch die Entsendung von Spielern an Orte voller lustiger Charaktere und noch lustigerer Aktivitäten.

Finalisten „Apple TV App des Jahres“

DROPOUT mit endlosem Spaß und Unterhaltung.

F1 TV, , indem es Fans mitten ins Cockpit eines Rennwagens bringt.

Zoom das Gruppen auf innovative Weise in Verbindung hält.

Finalisten „Kultureller Einfluss“

Arco, indem es Spieler in die Lage versetzt, ihre eigene Geschichte zu gestalten.

The Bear, indem es das Zubettgehen zu einem beruhigenden, interaktiven Erlebnis macht.

BetterSleep, indem es Nutzer hilft, besser zu schlafen – und sich besser zu fühlen.

Brawl Stars, indem es schnelle, actiongeladene Spieleinheiten bietet.

DailyArt, indem es die Neugier auf künstlerische Meisterwerke weckt.

Do You Really Want to Know 2, indem es durch eine liebenswerte interaktive Geschichte falsche Vorstellungen über HIV aufgreift.

EF Hello, durch Stärkung von Sprachlernenden mit KI-gestützten Tools.

NYT Games, durch Zusammenführung von Rätselliebhabern aller Generationen mit einer täglichen Dosis Spaß.

Oko, durch die Verbesserung der Sicherheit und Zugänglichkeit von Straßenübergängen für alle.

Partiful, durch die Vereinfachung sozialer Zusammenkünfte zur Förderung von Verbindungen und Gemeinschaft.

Pinterest, durch Inspiration neuer Ideen und endloser Möglichkeiten.

The Wreck, durch das Erzählen einer intimen und wirkungsvollen Geschichte durch filmisches Gameplay.