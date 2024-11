In dieser Woche dominiert die Black Friday Woche auf Amazon. Auch wenn uns nicht alle Angebote vom Hocker reißen, gibt es verschiedene Deals, die wirklich heiß sind. So könnt ihr euch vorübergehend die Beats Studio Pro zum Bestpreis von nur 199,99 Euro sichern. Dies entspricht einem Rabatt in Höhe von 200 Euro bzw. 50 Prozent. Dies ist jedoch nicht das einzige Beats-Schnäppchen, was ihr aktuell schlagen könnt.

Beats Studio Pro zum Bestpreis [Black Friday Woche]

Apple betreibt einen eigenen Beats-Brandstore auf Amazon und in genau diesem offiziellen Store könnt ihr vorübergehend bares Geld sparen. Unter anderem sind uns die Beats Studio Pro ins Auge gesprungen. Seit unserem Beats Studio Pro Test im vergangenen Jahr habe wir diese regelmäßig im Einsatz und kürzlich noch auf einer längeren Bahnfahrt genutzt. In dem Testbericht sind wir unter anderem darauf eingegangen, warum wir die Beats Studio Pro den AirPods Max vorziehen würden. Der Grund liegt schlicht und einfach im Preis-/Leistungsverhältnis. Bei der unverbindlichen Preisempfehlungen haben die Beats Over-Ears bereits die Nase vorne und durch die 50 Prozent Rabatt, die ihr im Rahmen der Black Friday Aktion erhaltet, gibt es kaum noch einen Grund zu überlegen.

Nur für kurze Zeit zahlt ihr für die Beats Studio Pro nur 199,99 Euro statt 399,95 Euro. Ihr spart somit satte 200 Euro. Diese Kopfhörer sind allerdings nicht die einzigen Beats-Kopfhörer, die deutlich im Preis gesenkt wurden. Die Beats Fit Pro erhaltet ihr für 154,99 Euro statt 249,95 Euro, die Beats Studio Buds+ könnt ihr euch für 119,99 Euro statt 199,95 Euro schnappen und die Beats Solo Buds gibt es für 59,99 Euro statt 89,95 Euro.

Alle Beats-Angebote findet ihr hier.

