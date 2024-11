Zattoo – einer der führenden TV-Streaming-Anbieter in Europa – erweitert sein Portfolio um drei neuen FAST-Sender. Neu dabei sind die Sender wedo true stories und Landlust TV. Außerdem kehrt der beliebte Sender Weihnachtskino zurück.

Zattoo: drei neue FAST-Sender starten

Mit drei neuen Themensendern sorgt Zattoo ab sofort für noch mehr Unterhaltung in der dunklen Jahreszeit. Zu finden sind die neuen sogenannten FAST-Sender ab sofort in der Senderübersicht der Zattoo App. Die Abkürzung FAST steht dabei für Free-Ad-Supported-Streaming-TV, also TV-Sender, die kostenlos zur Verfügung stehen und rein werbefinanziert sind. Die Sender sind alle in HD-Qualität verfügbar.

Weihnachtskino

„Weihnachtskino“, ein Sender speziell für die Adventszeit, bietet rund um die Uhr ein festliches Filmprogramm mit über 70 sorgfältig ausgewählten Weihnachtsfilmen. Von herzerwärmenden Klassikern bis hin zu modernen Weihnachtsgeschichten, inklusive Titeln wie „Ein Weihnachtswunder – 24 Türchen zur Liebe“, „The Heart of Christmas“ und „Lucy und der traurige Mann“.

wedo true stories

Im Programmbereich „True Crime“ beleuchten Dokumentationen, unter anderem von ZDF Studios und Balanga, wahre Verbrechen und echte Kriminalfälle in Sendereihen wie „Nach Anruf Mord“, „Auf Verbrecherjagd“ und „Im Todestrakt“, während in „True Personalities“ national und international bekannte Persönlichkeiten porträtiert und ihre Erlebnisse dokumentarisch aufbereitet werden. Ein Highlight ist „True Talk”: Prominente Gäste aus Wirtschaft, Unterhaltung, Sport und Musik sprechen über ihr Business, Erfolgsrezepte und Entwicklungen im Technik- und Digital-Bereich. Zu den Gesprächspartnern zählen Boris Becker, Oliver Kahn, Elyas M‘Barek, Dirk Nowitzki, Josef Ackermann, Steffen Henssler und Markus Lanz. Jede Woche laufen zwei neue Folgen.

Landlust TV

Landlust TV zeigt das Landleben in seiner ganzen Vielfalt – von Garten und Küche über Wohnen bis hin zur Natur. Mit Slow-TV-Formaten und exklusiven Eigenproduktionen lädt der Sender zum Entspannen und Genießen ein. Neue Reise- und Kochformate, u.a. mit Chefköchin Barbara Stadler, machen das Angebot komplett. Für alle, die das Landleben lieben!